Zahl der Mitglieder in Bärenthal wächst

Die VdK-Ortsgruppe Bärenthal wächst: Vorsitzender Markus Mehner freute sich, dass sich die Mitgliederzahl auf 59 gesteigert hat. Eine Reihe von ihnen war zur Hauptversammlung gekommen, bei der unter anderem eine Resolution verabschiedet wurde.

Mehner begrüßte laut Pressemitteilung Bürgermeister Tobias Keller, die Kreisvorsitzende Elfriede Maurer sowie Ehrenbürger und Altbürgermeister Roland Ströbele. Schriftführerin Anja Bauer ließ das Vereinsjahr Revue passieren, wobei insbesondere die Beteiligung am Volkstrauertag ein Schwerpunkt war. Kassier Andreas Grieble wies auf einen ansehnlichen Kassenstand hin, ehe ihm Prüfer Hans Mehner eine korrekte Kassenführung bestätigte. Bürgermeister Tobias Keller und Kreisvorsitzende Elfriede Maurer wiesen darauf hin, dass der VdK Bärenthal „aufgrund seiner vielfältigen Hilfestellungen für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind, ein bürgerschaftliches Kleinod“ darstelle. So verabschiedete die Mitgliederversammlung eine Resolution, in der gefordert wird, dass die öffentliche Hand sich zur Entlastung der Pflegebedürftigen stärker als bisher an den Investitionskosten für stationäre Pflege-Einrichtungen beteiligt.

Ströbele brachte zum Ausdruck, dass er sich freue, dass das Bärenthaler VdK Heimat, Nächstenliebe und Geselligkeit groß schreibe, was in der heutigen Zeit der Globalisierung für viele Menschen wichtig sei. Auf Antrag von Bürgermeister Tobias Keller, der dem VdK für die alljährliche Mitgestaltung des Volkstrauertags dankte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Der Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. So wurden von der Kreisvorsitzenden Elfriede Maurer der Vorsitzende Markus Mehner, Johann Beck, Xaver und Pauline Müller, Esther und Klaus Beck für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Eine Ehrenurkunde für 25jährige Mitgliedschaft erhielten Benedikt und Hilde Beck, Rosemarie Dreher, Martin Dett und Philipp Spöri.