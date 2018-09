Willkommenstag für Fußball-Kinder

„Willkommen beim Fußball 2018“ – so lautet das Motto für alle fußballbegeisterten Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, wenn am 22. September in Bärenthal und am 29. September in Rottweil der diesjährige Willkommenstag für Bambini ansteht.

Wie im vergangenen Jahr findet diese Veranstaltung zu Beginn des neuen Schuljahres für Kinder statt, die nach den Sommerferien mit dem Fußball im Verein beginnen wollen.

Als Geschenk erhält jeder Spieler nach der Veranstaltung ein T-Shirt und einen Mini-Softball vom Württembergischen Fußballverband geschenkt. Außerdem werden die Bambini-Spielpässe ausgestellt, an dem jeder Spieler sich bei jedem Spieltag einen Stempel des ausrichtenden Vereins abholen kann.

Am Willkommenstag werden die WFV-Instruktoren Hardy Dinger (Frittlingen) und Jürgen Fischer (Grüningen) vorab eine Qualifizierung in Form einer Schulung für Vereinsmitarbeiter abhalten. Hierzu sind alle eingeladen, die an den beiden Willkommenstagen in Bärenthal und im Rottweiler Stadion mit ihren Mannschaften dabei sind.

Beginn dieser Theorieschulung ist im jeweiligen Vereinsheim der ausrichtenden Vereine um 9.30 Uhr. Direkt nach dieser Schulung sind alle Betreuer, Trainer und Eltern sowie die Instruktoren beim Spieltag auf dem Platz dabei. Treffpunkt auf dem jeweiligen Sportgelände ist um 10 Uhr und um 10.30 Uhr startet die rund dreistündige Veranstaltung. Sowohl für Bärenthal und Rottweil haben sich jeweils 44 Bambini-Mannschaften angemeldet.