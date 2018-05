Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 46-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 20.30 Uhr auf der Fahrt von Bärenthal in Richtung Nusplingen von der Landesstraße 440 abgekommen. Bei dem Unfall wurde sein Wagen erheblich an der vorderen Radaufhängung beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand leut Polizei ein Schaden von rund 10 000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. (pz)