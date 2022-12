Sauter Drehteile Bärenthal spendet an Hospizverein Hospiz am Dreifaltigkeitsberg

Auch 2022 hat die Firma Sauter Drehteile Bärenthal GmbH & Co. KG auf den Versand von Weihnachtspräsenten verzichtet und stattdessen eine Spende für einen wohltätigen Zweck getätigt. In diesem Jahr wurde der Hospizverein „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ in seiner wichtigen Arbeit unterstützt, wie das Unternehmen mitteilt. Hospizleiterin Susanne Schell freute sich sehr über die Spende in Höhe von 2000 Euro. Diese leiste einen Beitrag zur Hospizarbeit, um Schwerstkranken und ihren Angehörigen in der letzten Lebensphase ein Zuhause geben zu können.