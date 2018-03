Neuer Regionalplan „niederschmetternd“

Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg will den Regionalplan von 2003 weiterschreiben. Für kleinere Gemeinden wie Bärenthal seien die geplanten Änderungen von Nachteil, sagte Bürgermeister Tobias Keller in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Es bleibe kaum Raum zur Weiterentwicklung.

Bislang ist der neue Regionalplan zwar noch ein Entwurf. Der erste Einblick, den die Bürgermeister des Kreisverbands Tuttlingen bei der Verbandsversammlung Ende Januar erhalten haben, sei allerdings „niederschmetternd“ gewesen. So drückte es Keller in der Gemeinderatssitzung aus. Das betreffe nicht nur Bärenthal, sondern auch andere kleinere Gemeinden im Donautal, die unter „sonstige Gemeinden“ geführt werden, etwa Irndorf, Renquishausen, Buchheim und Kolbingen. Durch den neuen Entwurf sei die Ausweisung der Siedlungsbereiche strenger geregelt als bisher. „Die Einteilung in Ober- und Unterzentren habe es bislang auch gegeben“, sagte Keller. Die kleineren Gemeinden konnten sich allerdings bisher so weiterentwickeln, wie sie es selbst für nötig erachtet haben. Darin sieht Keller auch eine Einschränkung in der Selbstständigkeit seiner Gemeinde.

Welche Gemeinde oder Stadt als Siedlungsbereich ausgewiesen wird, hänge von einem Bewertungsschema ab, erklärte der Bürgermeister. Öffentliche Einrichtungen oder auch der Anschluss an eine Bahnstrecke werden mit Punkten bewertet. Dieses Bewertungssystem werde den besonderen Gegebenheiten auf dem Heuberg allerdings nicht gerecht. An dem neuen Entwurf des Regionalplans sei auch grundsätzlich die Tendenz zu erkennen, dass Zentren gefördert werden und die kleineren Gemeinden das Nachsehen hätten, sagte Keller.

Massive Nachteile für kleinere Gemeinden

Der Vorsitzende des Kreisverbands Tuttlingen, Denkingens Bürgermeister Rudolf Wuhrer, hatte sich als erste Stellungnahme mit einem Brief an den Verbandsdirektor Marcel Herzberg und den Verbandsvorsitzenden Jürgen Guse gewandt. Das teilte Keller seinen Räten während der Sitzung mit.

Darin äußere Wuhrer Bedenken, dass sich durch den Regionalplan massive Nachteile für die „sonstigen Gemeinden“ ergeben was die Wohnraumplanung angeht. „Bisher war es möglich, Bedarf nachzuweisen“, erklärt Keller. Eben auch für Gemeinden, die im Regionalplan nicht explizit als Siedlungsraum ausgewiesen sind. Das wäre mit dem neuen Entwurf zwar auf dem Papier weiterhin möglich, werde aber deutlich erschwert.

Genehmigungsbehörden könnten sich in Zukunft darauf berufen, dass Wachstum in manchen Gemeinden gewünscht ist, und umgekehrt in anderen Gemeinden ausdrücklich nicht. Der Kreisverband befürchte deswegen eine Zweiteilung der Gemeinden und spreche sich für die Beibehaltung der bisherigen Einstufung aus.

Die Anhörungsphase beginne allerdings erst im kommenden Jahr, sagte Keller am Dienstagabend. Die Vorabinformationen über die geplanten Änderungen habe es auf Drängen der Bürgermeister des Kreisverbands gegeben. „Wir müssen uns darauf einstellen können“, sagte Keller, „sonst haben wir keine Chance dem entgegenzuwirken.“