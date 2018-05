Neue Wache steht – dank der Feuerwehr

Mit einer festlichen Einweihungsparty und einem Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr Bärenthal ihren Erweiterungsbau und die Sanierung des Feuerwehrmagazins gefeiert. Zahlreiche Gäste und Feuerwehrkollegen aus anderen Gemeinden haben an dieser Veranstaltung teilgenommen.

Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller eröffnete am Samstagabend die Einweihungsfeier in den vollbesetzten neuen Räumen. Er blickte auf die Anfangszeit des Feuerwehrhauses zurück und betonte, dass bereits bei vergangenen Baumaßnahmen am Magazin viele freiwillige Arbeitsstunden in Eigenregie zusammengekommen seien.

Und auch im jüngsten Bauvorhaben sind in den zurückliegenden eineinhalb Jahren mit 6000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Kameraden ein neues Stockwerk mit einem Seminarraum, einer Küche sowie sanitären Anlagen geschaffen worden. Zudem wurde das Erdgeschoss saniert. Rund 130 000 Euro kostete das Bauvorhaben. Ein Zuschuss kam vom Regierungspräsidium Freiburg.

„Große Überzeugungsarbeit sind im Gemeinderat für diese Investition nicht notwendig gewesen“, betonte Keller, da sich der Bedarf für eine zeitgemäße Unterbringung der Wehr deutlich gezeigt hätte. „Ich danke allen, die diese Entscheidung mitgetragen und verwirklicht haben, vor allem den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Einsatz“, so die Dankesworte des Bürgermeisters.

Mit Eigenleistung Kosten gespart

Der zuständige Architekt Rolf-Dieter Lehr vom Architekturbüro Lehr und Projektleiter Daniel Nann betonten, dass ohne den freiwilligen Einsatz der Kameraden die Kosten rund 250 000 Euro betragen hätten und dank des ehrenamtlichen Einsatzes mehr als 100 000 Euro eingespart wurden. Ihnen ist laut Tobias Keller nicht nur ein technisch funktionales Gebäude gelungen, sondern auch die Einbindung des Baus in die Umgebung. Lehr und Nann überreichten Bärenthals Bürgermeister und Kommandant Frank Mehner den symbolischen Schlüssel.

Der frischgebackene Kreisbrandmeister Andreas Narr gratulierte der Feuerwehr Bärenthal zu der „zukunftsorientierten Erweiterung“, auch im Namen von Landrat Stefan Bär. „Die Aktion zeigt, dass die Gemeinde den Brandschutz sehr ernst nimmt.“ Narr lobte das große Engagement der Kameraden, das „weit außerhalb der Selbstverständlichkeit“ anzusehen sei. Die Gemeinde könne stolz auf ihre Wehr sein. Narr und der Kreisverbandsvorsitzende Ernst Heinemann überreichten Keller und dem Bärenthaler Kommandanten als Dankeschön ein Präsent.

Der Kommandant John-Marco Fader von der Feuerwehr Wurmberg/Neubärental, der mit der Eurobärental-Gemeinschaft den Bärenthalern verbunden ist, sprach der Wehr ein großes Kompliment für den zusätzlich geleisteten Beitrag aus, der zur Einsatzbereitschaft hinzukomme. Er betonte, dass die Kameraden nicht nur die Hand aufgehalten hätten, weil eigentlich die Gemeinde für die Ausstattung der Feuerwehr zuständig sei, sondern selbst mit angepackt und gestaltet haben. „Ihr habt gezeigt, dass auf euch Verlass ist“, so Fader, der eine Steigerlampe überreichte als Zeichen der Verbundenheit der beiden Wehren.

Nachdenkliche Worte

Elke Gehrling, die Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Heuberg, richtete nachdenkliche Worte an die Feuerwehrmänner und segnete im Anschluss den Erweiterungsbau.

Mehner war von so vielen Dankesworten und Lob nahezu überfordert und zeigte sich bescheiden. Ihm war wichtig zu sagen, dass ohne die tatkräftige Unterstützung seiner Mannschaft, die Erweiterung nicht möglich gewesen sei und bedankte sich deshalb bei seinem ganzen Team.

Die Stadtkapelle Fridingen umrahmte den Festakt musikalisch. Alle Gäste besichtigten im Anschluss an den offiziellen Teil die neuen Räumlichkeiten.