Nach 32 Jahren Berufsleben bei der Firma Sauter wird Willi Prinz in den Ruhestand verabschiedet

Mit einer Überraschungsparty im Landgasthof Kreuz in Königsheim ist Willi Prinz im Beisein seiner Ehefrau Waltraud, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Abteilung und Auszubildenden sowie der Geschäftsleitung der Firma Sauter Drehteile Bärenthal in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Als Dank für seine herausragenden Leistungen wurde ihm unter anderem eine Ehrenurkunde der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg verliehen. Das teilt das Unternehmen mit.

Als gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbaumechanikermeister trat Prinz 1990 in das Bärenthaler Unternehmen ein und war bis zuletzt als Abteilungsleiter der Endfertigung und Montage tätig. Durch sein tüftlerisches Geschick und ausgeprägtes Fachwissen genoss er im gesamten Unternehmen höchstes Ansehen und Respekt.

Zusätzlich war Willi Prinz bis 2015 als Ausbilder für die gewerblichen Azubis verantwortlich und hat so über 30 jungen Menschen nicht nur zum Facharbeiterbrief, sondern auch zu einem gelungenen Start ins Berufsleben verholfen. Seit 2015 war er weiterhin als stellvertretender Ausbildungsleiter mit Schwerpunkt konventionellem Drehen tätig. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand wird Prinz vorerst weiterhin in der Ausbildung unterstützend tätig sein und dem neuen Ausbildungsleiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Geschäftsleitung von Sauter dankte ihm für seinen vorbildlichen, jahrzehntelangen Einsatz sowie seine Treue und tiefe Verbundenheit zum Unternehmen.