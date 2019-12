Musikverein holt Tabaluga nach Bärenthal

Der Musikverein Bärenthal hat seinen 50. Geburtstag in diesem Jahr ausgiebig gefeiert und zum Abschluss an sein Jubiläumsjahr am Samstag ein facettenreiches Kirchenkonzert mit mehr als 100 Zuhörern gespielt.

Bevor der Abend richtig Fahrt aufnahm, gehörte der erste Applaus dem neunjährigen Jungmusikanten Noah Ziegler, der an seiner Posaune sein erstes Solo mit „Lasst uns froh und munter sein“ meisterte.

Im Anschluss brachten die mehr als 40 Musiker ihre Blasmusikinstrumente in Stellung, ehe Dirigent durch das Stück „In dunkeler Nacht“ zum Auftakt des Kirchenkonzertes führte und mit „Venite Adoremus“ die Weihnachtszeit einläutete. Einer der Höhepunkte ließ in der Bärenthaler Kirche nicht lange auf sich warten. Mit „Nessaja“ von Peter Maffay gelang ihnen ein Volltreffer beim Publikum und sie lieferten damit auch qualitativ ab. Die Register harmonierten, gefühlvolle und leise Töne wechselten sich mit kraftvollen und dominanten Abschnitten ab. Das Stück setzten die Bärenthaler Blasmusiker gekonnt in Szene. Der Drache Tabaluga schien in Bärenthal in greifbarer Nähe zu sein.

Bei „Gabriellas Song“ stand sie mit ihrem Gesang im Mittelpunkt - Sonja Binkele. Die 29-jährige Bärenthalerin hatte einst die Klarinette im Musikverein fest im Griff, jetzt überzeugte sie mit ihrer Stimme. Die Musiker hielten sich gekonnt und dezent zurück, sodass der Gesang bei der bekanntesten Nummer des schwedischen Kinofilms „Wie im Himmel“ mit den Instrumenten harmonierte. Die Akustik in der Kirche verstärkte das Konzert durchgehend und drückte diesem einen markanten Stempel auf.

Nachdenkliche Blicke in der vollbesetzten Kirche erzeugte der 1969 gegründete Verein mit der populären Ballade „Hallelujah“. Arrangiert als eine gefühlvolle Blasorchesterfassung mit viel Kraft traf sie den Nerv der Zuhörer, die kurz innehielten und bei Mariah Careys Welthit „All I want for Christmas is you“ den Schalter wieder Auf Fröhlichkeit umlegten. Überhaupt baute der musikalische Leiter mit mehreren Weihnachtsliedern Abwechslung in das Kirchenkonzert ein. Mehrmals wechselte die Stimmung am Samstagabend, die schließlich klassisch und passend zur Adventszeit mit „Stille Nacht“ endete, bei der alle Zuhörer als Chor eine große Einheit bildeten. Mit stehenden Ovationen forderten die 100 Konzertbesucher eine Zugabe. Diesem Wunsch kamen die Musiker selbstverständlich nach und setzten damit den Schlusspunkt an den 50. Geburtstag ihres Musikvereins.

Im Vorfeld blickte der Vorsitzende des Musikvereins Bärenthal, Markus Beck, auf das Jubiläumsjahr zurück. Pater Daniel beglückwünschte die Musiker zum runden Geburtstag und hofft, dass die Verantwortlichen auch in Zukunft „den richtigen Ton“ treffen werden.

Auf dem Michaelisplatz ließen die Musiker in Gesprächen mit ihren Besuchern bei warmen Getränken und Speisen das Kirchenkonzert Revue passieren.