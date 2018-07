Laienfußballer geben alles

Der Sportverein (SV) Bärenthal hat am vergangenen Wochenende sein traditionelles Grümpelturnier veranstaltet und damit erneut Fußballbegeisterte aus nah und fern angelockt. Bei dem Damen- und Herrengrümpelturnier zeigten insgesamt 31 Mannschaften ihr fußballerisches Können, die aus dem Landkreis und weit darüber hinaus anreisten. Darunter mischten vier Frauen-Teams in einer eigenen Wertung das Turnier auf.

Jeweils fünf Feldspieler und ein Torhüter formten dabei ein Team. Die Spiele dauerten 14 Minuten ohne Seitenwechsel und wurden von den Zuschauern, die es sich größtenteils in einem schattigen Plätzchen rund um den Sportplatz gemütlich machten, verfolgt. Bei hochsommerlichen Temperaturen, vor allem am Sonntag, fanden die Getränke meist im Planschbecken und Eimern mit kaltem Wasser ihren Platz. Mehrere Teams schlugen ihre Zelte am Spielfeldrand auf und verweilten damit das gesamte Wochenende in der kleinsten Gemeinde des Landkreises. Teilweise spontan und bunt zusammengesetzte Mannschaften trafen bei diesem Laienturnier unter anderem auf Teams, die mit aktiven Fußballern bestückt und mit originellen Namen verpackt waren: So duellierten sich beispielsweise „Die Jägi Bullen“ mit „Arminia Bierbestellt“ oder der „Hansa Express“ zeigte gegen „Dynamo Hosenbamper“ sein fußballerisches Talent.

Sehenswerte Kombinationen, zielgenaue Abschlüsse, bei denen der Ball zentimetergenau im Lattenkreuz des Tores einschlug aber auch viele Fehlpässe, unnötige Ballverluste und zum Teil ruppige Fouls und unschöne Spielszenen wechselten sich auf dem Bärenthaler Sportplatz ab. Für die Zuschauer war dies ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Wochenende.

Fußball nicht nur was für Männer

Dass Fußball definitiv auch eine Sportart für die Frauenwelt ist, bewiesen die Damenmannschaften. Sie mischten das Turnier auf, lieferten sich ohne abtasten spannende Duelle auf Augenhöhe und schossen ebenso den Ball mit der nötigen Präzision in die Maschen. Die Zuschauer sahen dabei taktisch kluge Spielzüge und actionreiche Szenen mit vollem Körpereinsatz, für die es mehrmals Beifall gab.

Zurück zu den Männern: Auffallend stark mit einer überzeugenden Abwehrleistung spielte „Schlappschuss 2. Stock“ mit aktiven Fußballern aus Nusplingen und Egesheim die Gegner an die Wand. Sie gewannen bereits in den vergangenen zwei Jahren dieses Grümpelturnier. Und auch das Ziel in diesem Jahr war die Mission Titelverteidigung. Im Halbfinale behielten sie im Neunmeterschießen die Nerven, ehe sie im Finale dem „1. FC Kampfkeiler“ gegenüberstanden.

Nur wenige Sekunden nachdem der Schiedsrichter das Finale anpfiff, machten die Fußballer aus Nusplingen und Egesheim ernst und gingen 1:0 in Führung. Die Abwehrleistung stimmte auch im Endspiel: Die „Kampfkeiler“ registrierten keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. Kurz vor Schluss erhöhte der Titelverteidiger auf 2:0 – das Finale war entschieden. Souverän und mit keinem einzigen Gegentor setzte sich „Schlappschuss 2. Stock“ im Finale durch, triumphierte erneut und überzeugend beim Bärenthaler Grümpelturnier und ging mit zwei Pokalen nach Hause.

Zwei Pokale für „Schlappschuss“

„Das Turnier war sehr gut organisiert. Von der Verpflegung, über den Ablauf bis hin zu den Spielen selbst“, lobte der Nusplinger Jonas Ganz. „Wir sind eine eingespielte Mannschaft und haben den Pokal in dieser Konstellation zum dritten Mal gewonnen. Darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Ganz, der bereits ankündigte, auch im nächsten Jahr wieder mit seinem Erfolgsteam beim Bärenthaler Turnier dabei zu sein.

Ein positives Fazit zog auch Turnierleiter Edwin Weiß vom SV Bärenthal. „Das Turnier ist super verlaufen. Wir haben keinerlei Probleme bei der Durchführung gehabt. Am Sonntagmittag hatten wir ein volles Festzelt beim Mittagessen gehabt. Auch das Wetter hat uns in die Karten gespielt.“ Einziger Wermutstropfen: ein Armbruch eines Spielers, für den das Turnier schneller vorbei war, als gedacht.