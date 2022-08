Kommunion in Bärenthal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Daniel Ziegler, Maximilian Hofer, Pius Spöri, Moritz Spöri und Jannis Keller haben ihre erste heilige Kommunion in der Pfarrkirche St. Johannes in Bärenthal gefeiert. Die Musikkapelle sowie die Ministranten Niklas Mehner, Mia Rudnick und Jonathan Ziegler begleiteten die Kommunionkinder und Familienangehörigen vom Kindergarten zur Kirche. Pater Daniel leitete unter dem Motto „Mit Jesus in einem Boot“ den feierlichen Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst von Sophia Drössel und Frank Mehner. Im Anschluss spielte die Musikkapelle noch einige Lieder auf dem Michaelisplatz.