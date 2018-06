Kleiner Ort will riesiges Fest feiern

Die Eigentümer der Baera-Lodge Yvonne und Hermann Trinkler veranstalten am kommenden Wochenende ein noch nie zuvor in Bärenthal dagewesenes Sommerfest. Zu Gast ist die Party- und Volksmusikband „Die Schilehrer“ aus dem österreichischen Stubaital.

Nach schweißtreibenden Arbeiten in den vergangenen Jahren packen die Betreiber mit einem groß geplanten Sommerfest zur Eröffnung ihrer Baera-Lodge noch eins obendrauf. Für das Schweizer Ehepaar Yvonne und Hermann Trinkler stand in den vergangenen Jahren viel Schweißarbeit an. In Eigeneregie stellten sie am Ortsausgang nach Gnadenweiler ein zuvor gekauftes Haus komplett auf den Kopf: Mehrere Apartments, Wohnmobilstellplätze und ein Bistro mit Außenbereich entstanden in vielen Stunden harter Arbeit (wir berichteten). Auch der gesamte Außenbereich mit einer Holzbrücke über den Seltenbach und vielen Lichtern ist nun rechtzeitig zum Sommerfest einladend fertiggestellt worden.

Für großen Ansturm gewappnet

„Da wir dieses Fest zum ersten Mal veranstalten, können wir nur schwer einschätzen, wie viele Menschen unser Sommerfest besuchen werden“, sagte Yvonne Trinkler. Für den großen Ansturm sind die Baera-Lodge-Betreiber gewappnet.

Ein Zelt für 500 Leute, 20 Helfer, die Feuerwehr, zwei Kühlwagen für Speisen und Getränke, ein Ausschankwagen und eine Bar sorgen für das Wohl der Gäste – unter anderem mit Steaks, Pommes, Salate und Longdrinks sowie Kaffee und Kuchen. Die Parkplätze für Autos und Wohnmobile sind am unteren Ortseingang von Bärenthal auf einer Wiese kenntlich abgesteckt. „Die örtliche Freiwillige Feuerwehr bringt die Gäste mit einem Feuerwehr-Shuttle zu uns auf das Gelände“, sagte Trinkler. Motorräder und Fahrränder können in einem Bereich am Hochbehälter am Ortsausgang nach Gnadenweiler abgestellt werden.

Da es das Ehepaar mit dem geplanten Sommerfest in Bärenthal richtig krachen lassen will, gastieren als Highlight der Fete die dreiköpfige Party- und Volksmusikband „Die Schilehrer“, die extra aus dem österreichischen Stubaital anreisen. „Die Musiker sind Bekannte von mir. Ich habe sie im vergangenen Jahr in Engen beim Strohballenfest bei einem Konzert erlebt. Danach war mir klar, dass ich sie unbedingt nach Bärenthal holen muss. Dass es geklappt hat, freut uns natürlich sehr“, erklärte Yvonne Trinkler, die mit Fans der Band aus der Schweiz rechnet.

Die drei aus Funk und Fernsehen bekannten Stimmungskanonen, die übrigens allesamt echte Skilehrer sind, können auf eine über 40-jährige Bandgeschichte zurückblicken. Unter anderem erhielten sie die Goldene Schallplatte.

„Urig, fetzig und originell“, mit diesen Worten beschreibt Schlagzeuger Günter Mussack das musikalische Gesamtbild seiner Band. „Wir freuen uns sehr auf Bärenthal. Unser Auftritt in Engen im vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass die Leute hier in der Region gut drauf sind und ordentlich feiern und Stimmung machen können“, sagte Mussack mit Vorfreude auf das Konzert.