Kleine Nachwuchsköche am Herd

Kinder des katholischen Kindergartens St. Raphael in Schwenningen haben im Cafe „Kapellenblick“ im Bärenthaler Ortsteil Gnadenweiler hinter die Kulissen geschaut. Rosemarie Dreher und ihr Koch Benedikt Krieger erwarteten die kleinen Nachwuchsköche bereits im Cafe und führten sie zunächst durch die Räumlichkeiten. Danach ging es an die Arbeit. In der Küche bereiteten die Kinder Nudelteig zu und machten ihre eigenen Spaghetti. Zum Schluss setzten sich alle an den selbst gedeckten Tisch und verspeisten ihre Spaghetti Napoli. (wiko)