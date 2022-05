Karten für Konzert beim „Heuberger“ zu gewinnen

Vom 3. bis 6. Juni rollt in Bärenthal der Ball: Der Heuberger Wanderpokal steht an. Dort wird nicht nur Fußball gespielt, auch das Rahmenprogramm lockt Gäste ins Dorf. Am Freitag tritt die Partyband „Hautnah“ auf, am Sonntag „Daily Friday“. Der Höhepunkt dürfte der Samstagabend werden, eine Rocknacht mit „The Woodpeckers“ steht ab 21 Uhr auf dem Programm. Die Veranstalter verlosen dafür dreimal zwei Karten.

„The Woodpeckers“ ist eine Coverband, die schon seit vielen Jahren erfolgreich die Bühnen Deutschlands und der Schweiz rockt. Im Repertoire der Band befinden sich Rock-Klassiker aus vier Jahrzehnten. Ob AC/DC, Iron Maiden oder Rammstein - es finden nahezu alle namhaften Bands der Rock-, Hard Rock- und Heavy Metal-Ära im fünfstündigen Programm der Woodpeckers ihren Platz. Ein Muss für jeden Rockfan.

Die Band hat zwei Leadsänger. Zwei E-Gitarren liefern die treibenden Riffs und Solis, das gut eingespielte Team am Schlagzeug und E-Bass sorgen für die fetten Grooves. Und last but not least darf ein Keyboard für die Harmonien und sphärischen Sounds im Hintergrund nicht fehlen. Eine professionelle Ton- und Lichttechnik sorgen für das perfekte Rockkonzertfeeling. Wer die Karten gewinnen möchte, schreibt an: d.schmid@schwaebische.de