Karl-Heinz Eberbach stellt in Gnadenweiler aus

Der Künstler der Öl- und Acrylmalerei Karl-Heinz Eberbach aus Schwenningen, besser bekannt als „Carlo“, stellt seit Montag im Cafe „Kapellenblick“ in Gnadenweiler einige seiner aktuellen Werke aus. Bis Mitte Juli dauert die Ausstellung.

„Religion, Natur und Kunst verschmelzen hier im Kapellenblick“, stellt Eberbach fest. Die drei Begriffe „Glaube, Kunst, Natur“ seien auch Thema des drei Kilometer langen Pilger-Rundweges, der bei der benachbarten 2007 gebauten Wallfahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“ beginnt.

Mehr als tausend Bilder hat der Künstler schon geschaffen. Von 1976 bis 1979 studierte Eberbach Kunsterziehung und Pädagogik. Bei mehr als hundert Ausstellungen auf der Insel Mainau, in Stuttgart, München, Friedrichshafen, Überlingen oder in Vorarlberg war der Maler vom Heuberg mehrfach mit seinen Bildern präsent. Seine Bilder stellte er auch schon bei Benefizveranstaltungen für gute Zwecke zur Verfügung. Mit dem Verkauf eines Bildes förderte er etwa den Tafelladen in Tuttlingen.

„Schwerpunkte meiner Arbeiten sind die Landschaftsmalerei mit mediteranen Motiven sowie abstrakte Kunst“, sagt Eberbach. Bei seiner aktuellen Ausstellung im Cafe „Kapellenblick“ zeigt er das abstrakte Triptychon „Mediteran“ sowie ein Triptychon „Klatschmohn in der Toscana“. Zu sehen sind auch seine Werke „Gasse in Pisa“, ein Lavendelfeld sowie weitere moderne Bilder. Alle Bilder sind in Acryl auf Leinwand im Keilrahmen mit Gemäldeschlussfirnis überzogen.