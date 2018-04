„Hilfe von Haus zu Haus“ leistet 6230 Einsatzstunden

Seit 13 Jahren leisten die Helferinnen des Nachbarschaftshilfevereins „Hilfe von Haus zu Haus e.V.“ mit Sitz in Schwenningen in mehreren Gemeinden der Nachbarkreise Tuttlingen und Sigmaringen ihre Dienste.

Im Gasthof „Ochsen“ im Bärenthal hatten sich jüngst 30 Mitglieder versammelt. Die Vorsitzende, Monika Kohler aus Buchheim, informierte, dass derzeit ein neuer Kurs stattfinde mit 17 Helferinnen, darunter auch acht neue. Die Nachfrage sei ungebrochen, was sich auch an den mehr als 183 000 Besuchern der Internetseite des Vereins zeige. Derzeit seien es täglich 196 Leute, die sich auf der Internetseite informierten.

Claudia Alber gab den Tätigkeitsbericht bekannt. Die Frauen sowie einige männliche Helfer hätten 2017 an zahlreichen Schulungen teilgenommen. „Tue Gutes und sprich darüber“, meinte Bürgermeister Tobias Keller aus Bärenthal in seinem Grußwort. Es sei beachtlich, was der Verein leistet. Der Verein habe sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Ständig würden weitere Nachbarschaftshilfevereine entstehen.

1200 Buchungen auf edm Konto

Geschäftsführerin Ingrid Reiser wurde von der Vorsitzenden Monika Kohler für ihre Arbeit gelobt. Reiser informierte, dass derzeit 178 Mitglieder, davon 104 Einzel- und 74 Familienmitglieder, dem Verein angehören. Im Jahr 2017 fielen 6230 Einsatzstunden an. Sie habe 555 Abrechnungen an Hilfesuchende und 620 Abrechnungen an Helferinnen erstellt. 41 Helferinnen und elf Helfer waren im Einsatz. In den sechs Gemeinden hat der Verein pro Monat im Durchschnitt fünfzig verschiedene Einsätze. Für ihren Dienst erhalten die Helfer eine Aufwandsentschädigung. Kassenprüfer Helmut Meck sprach von 1200 Buchungen jährlich und lobte Reiser für ihre korrekte Arbeit.

Keller dankte allen beteiligten Kommunen und kirchlichen Vertretern und sagte, die Gemeinden hätten in die Arbeit des Hilfevereines großes Vertrauen. Zum Modellprojekt „Zu Gast bei Nachbarn“ aus dem Landkreis Tuttlingen informierte die Vorsitzende, die drei Teilgemeinden aus dem Landkreis Sigmaringen sollen jetzt auch hineingenommen werden. In Buchheim sei der Startschuss gefallen. Eine Person aus Fridingen nehme das Projekt schon wahr.