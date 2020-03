Gruppen für Heuberg-Wanderpokal ausgelost

Das Los hat entschieden. Die Gruppen stehen fest. Damit steht dem Heuberg Wanderpokal nichts mehr im Weg. Denn: Am vergangenen Freitag haben die Vereinsvertreter der neun beteiligten Mannschaften aus den Heuberggemeinden die Auslosung der Gruppen im Sportheim des SV Bärenthal durchgeführt.

Bereits zum sechsten Mal ist der SV Bärenthal Veranstalter und Ausrichter des Heuberg Wanderpokals am Pfingstwochenende – zuletzt 2010. Die Weichen für das Turnier unter dem Dach des Württembergischen Fußballverbands sind längst gestellt. „Die Planungen für dieses Sportevent dauern für uns rund eineinhalb Jahre. Wir als Verein sind im Dezember 2018 zum ersten Mal zusammengesessen“, sagte uns der Vorsitzende des SV Bärenthal Holger Löckel.

Ein wichtiger und entscheidender Moment für die weitere Planung und Vorbereitung des mittlerweile 66. Heuberg Wanderpokals formte die Auslosung der Gruppen. Dabei wurden die neun Mannschaften auf drei Gruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Vereinsvertreter zogen ihren Gruppenplatz – ein spannender Moment, den die Teams aufmerksam verfolgten.

Die Auslosung ergab dabei folgende Konstellationen des Aktiventurniers: In den Vorrundenspielen duellieren sich in Gruppe A der SV Königsheim, die SGM Dürbheim/Mahlstetten und der FC Rot-Weiss Reichenbach. Das Los entschied zudem, dass der SV Kolbingen, die SGM Irndorf/Bärenthal sowie der SV Egesheim in Gruppe B aufeinandertreffen werden. Und in Gruppe C werden sich der SV Bubsheim, der SV Renquishausen als Vorjahressieger sowie die Kicker vom SV Böttingen spannende Spiele liefern. „Aus meiner Sicht ist die Gruppe C die stärkste Gruppe. Vor allem deshalb, weil Bubsheim und Renquishausen in der Bezirksliga spielen“, so die Einschätzung von Löckel. Aber er weiß auch: „Der Heuberg Wanderpokal hat grundsätzlich immer seine eigenen Gesetze. Es ist also immer für Spannung garantiert“, sagte der Vorsitzende des SV Bärenthal. Die anderen sieben teilnehmenden Mannschaften spielen in den Kreisligen. Insgesamt streckt sich der Heuberg Wanderpokal über vier Tage – vom Freitag, 29. Mai bis Montag 1. Juni. Der SV Bärenthal bestückt für die vier Tage mit einem vollgepackten Programm für die ganze Familie, für das unter anderem zwei große Zelte vorgesehen sind. Diese sind auch nötig, denn der Veranstalter rechnet am Pfingstwochenende insgesamt mit rund 5000 Besuchern. „Wir freuen uns auf den Heuberg Wanderpokal, genauso die gesamte Region. Es wird spannend und unterhaltsam. Das Sportereignis bietet erneut wieder für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm“, findet Löckel.

Das Programm im Detail

Am Freitag, 29. Mai, beginnt das Festprogramm um 16 Uhr mit einem Handwerkervesper und dem Musikverein Bärenthal. Gleichzeitig starten die Jugendturniere. Der Festakt mit Fassanstich ist für 18 Uhr vorgesehen. Ab 21 Uhr übernimmt die Volx-Rock-Party mit „Hautnah – Die Partyband“ das Geschehen. Das Jugendturnier findet am Samstag, 30. Mai ab 10.30 Uhr seine Fortsetzung. Am Abend ab 21 Uhr gibt es eine ausgelassene Rocknacht mit „The Woodpeckers“. Der Anpfiff für das Aktiventurnier ertönt am Sonntag, 31. Mai um 10 Uhr. Um 21 Uhr steigt mit „Daily Friday“ die nächste Partynacht. Am Montag, 1. Juni findet um 9 Uhr ein Festgottesdienst in der Bärenthaler Kirche statt. Das Aktiventurnier wird ab 10 Uhr fortgesetzt. Das Finale der B-Jugend wird um 16.45 Uhr angepfiffen, das Finale des Aktiventurniers um 17.45 Uhr. Im Anschluss findet abschließend die Siegerehrung mit dem MV Bärenthal statt.

Stadionzeitung für den guten Zweck

Obendrauf gibt es eine Stadionzeitung für zwei Euro im Vorfeld bei den teilnehmenden Vereinen und während der Veranstaltung zu kaufen – und das für einen guten Zweck. 50 Cent jedes verkauften Exemplars geht an den Verein „Hilfe von Haus zu Haus“ – eine regionale Nachbarschaftshilfe zu der mehrere Gemeinden im Umkreis angehören.

Am vergangenen Freitag wurden zudem die Gruppen für das AH-Turnier des Heuberg Wanderpokals ausgelost, das am 10. und 11. Juli in Renquishauen stattfinden wird.