Große Party zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Bärenthal

Mit einer großen Party und zahlreichen Ehrungen für aktive und passive Mitglieder hat der Musikverein Bärenthal am Samstag auf Gnadenweiler sein 50-jähriges Bestehen ausgiebig zelebriert.

Stolz auf den Musikverein zeigte sich zu Beginn des Festaktes Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller. „Jeder fünfte Bärenthaler ist Mitglied beim Musikverein“, betonte er in seinen Grußworten. Er weiß, dass sich der Verein „großer Beliebtheit erfreut“ und das „kulturelle Gemeindeleben bereichert“. Er erwähnte die erfolgreiche Jugendarbeit, die gute Kameradschaft und die Leidenschaft der Musiker. Keller wünschte dem MV weiterhin viel Erfolg bei der Fortsetzung der Tradition.

Als ein „würdiges Jubiläum“ bezeichnete Landrat Stefan Bär das 50-jährige Bestehen. Die Gründung 1969 sei ein „wichtiger Schritt für die Gemeinde“ gewesen. Eine Gemeinde ohne einen Musikverein sei nicht vorstellbar. Die Bärenthaler Musiker würden Jung und Alt zusammenbringen. Dem schloss sich auch der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg, Stefan Waizenegger, an. „Der Musikverein Bärenthal ist nicht mehr wegzudenken und im Alltagsgeschehen fest verankert“, findet er. Der MV bereichere das unmittelbare Lebensumfeld, besitze einen hohen Stellenwert und schaffe „zweifelsohne Lebensqualität vor Ort“.

Der MV-Vorsitzende Markus Beck erwähnte in seiner Ansprache vor mehr als 200 Gästen, dass der Verein derzeit 43 aktive Musiker besitze. Er sprach von herausfordernden Situationen sowie Hochs und Tiefs in der Vereinsgeschichte. Nur durch die „besondere Kameradschaft haben wir all dies gemeistert“, sagte Beck. Er stellte Andreas Bott als neuen Dirigenten vor, der seit einem halben Jahr die musikalische Leitung des MV innehat. Die künftigen Aufgaben würden nicht einfacher werden und „in einem kleinen Dorf können wir diese nur gemeinsam meistern“, appellierte der Vorsitzende an seine Musiker und dankte ihnen sowie dem Vorstand für das erfolgreiche Miteinander.

Geld für Instrumente gesammelt

Der Ehrenvorsitzende Walter Ströbel, der 32 Jahre lang die Geschicke des Vereins leitete, erinnerte an die Anfänge. Dem damaligen Bürgermeister Karl Franz sei die Gründung einer Musikkapelle in Bärenthal zu verdanken, der von Haus zu Haus zog, um für den Verein und die Anschaffung der Instrumente Geld zu sammeln. Er schaffte es, Robert Ramsperger aus Egesheim als Dirigenten zu gewinnen, der mit den Musikern übte, um rechtzeitig an Heilig Abend „Stille Nacht“ auf dem Dorfplatz zu spielen.

Im Sommer 1970 erfolgte das Gründungsfest. Die erste Uniform 1972 wurde mehr als 20 Jahre später erneuert – von dort an mit Kniebundhosen für die Männer, die Damen trugen dann Röcke. 1976 durchlebte der MV die erste Krise mit weniger als 20 Mitgliedern, erholte sich aber wieder. Ströbel erwähnte bei seinem Rückblick auch die Anfänge des Gnadenweilerfestes, das der Musikverein 1986 ins Leben gerufen hat und sich am Vatertag zum Besuchermagnet entwickelte.

Stellvertretend für alle ortsansässigen Vereine beglückwünschte der Vorsitzende der Narrenvereinigung Bärenthal, Tobias Rudnick-Blender, den Musikverein und betonte dabei die „super Zusammenarbeit“ und die gegenseitige Unterstützung der Vereine untereinander.

Party mit den Polka Rebellen

Der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, überbrachte ebenso Glückwünsche zum 50. Geburtstag. Die Bärenthaler Musiker würden es auch in der heutigen schnelllebigen Zeit verstehen, junge Menschen anzusprechen und Sozialität vorzuleben. Der Musikverein Egesheim als Partnerkapelle umrahmte den offiziellen Teil des Jubiläumsfestes musikalisch.

Nachdem Landrat Stefan Bär seine Schlagfertigkeit beim Fassanstich unter Beweis gestellt hatte, gehörten den Polka Rebellen aus Hüfingen die Bühne. Mit ihrem Motto: „Wenn Blasmusik zur Gaudi wird!“ waren sie für eine stimmungsvolle und ausgelassene Party bis weit nach Mitternacht verantwortlich.

Für den Musikverein Bärenthal gibt es keine Verschnaufpause. Sie veranstalten für die Öffentlichkeit am Donnerstag, 30. Mai, das über die Region hinaus bekannte Gnadenweilerfest, das bereits am Tag zuvor mit dem Fassanstich beginnt.

Ehrungen:

Der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, ehrte von Verbandsseite Ronja Alber, Gina Beck und Stefan Greiner mit der Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit im Verein sowie Bettina Boos, Sonya Greiner, Julia Rack und Nicole Walz mit der silbernen Ehrennadel für 20-jähriges aktives Musizieren. Winfried Greiner, einer der Gründungsmitglieder erhielt für 40 Jahre aktives musikalisches Engagement die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief. Von Beginn an dabei sind auch Albert Greiner und Walter Ströbel. Sie erhielten die gleiche Auszeichnung für 50 Jahre. Warmbrunn überreichte ebenso dem Vorsitzenden Markus Beck die Förderermedaille in Silber mit Urkunde für 15-jährigen Einsatz, vor allem für die „vorbildliche Tätigkeit im Vorstand“, wie es der Verbandsvorsitzende sagte.

Der Musikverein Bärenthal ernannte zudem Georg Eisemann zum Ehrenmitglied und zeichnete für 25 Jahre aktives Musizieren Markus Beck, Michael Beck, Desiree Fritz, Dominik Greiner, Manuel Greiner, Ulrike Löckel, Katja Ströbel, Markus Ströbel und Hubert Walz aus. Auch viele passiven Mitglieder ehrte der Verein.