Frank Mehner erhält bronzene Verdienstmedaille

Im Rahmen der Einweihungsfeier des Erweiterungsbaus der Freiwilligen Feuerwehr Bärenthal hat Bürgermeister Tobias Keller dem Kommandanten Frank Mehner die bronzene Verdienstmedaille der Gemeinde Bärenthal überreicht und ihn in den höchsten Tönen gelobt.

Damit hatte am Samstagabend niemand gerechnet: Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller griff kurz vor dem Ende des offiziellen Teils der Einweihungsfeier zum Mikrofon. „Ich möchte die Feierstunde zum Anlass nehmen, um Frank Mehner mit der bronzenen Verdienstmedaille der Gemeinde Bärenthal auszuzeichnen“, verkündete Keller.

Frank Mehner habe „wahrlich Gutes getan und darf eine der höchsten Auszeichnungen entgegennehmen, die Bärenthal für bürgerschaftliches Engagement zu vergeben hat“, sagte Keller. Der Gemeinde sei es ein wichtiges Anliegen, „Menschen aus unserer Mitte zu würdigen, die sich in beispielhafter Weise für unser Gemeinwesen einsetzen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Frank Mehner habe über Jahrzehnte hinweg ein außerordentliches Engagement in der Gemeinde gezeigt. Neben der Feuerwehr, wirkte er beim Sportverein mit und verschrieb sich dem Damenfußball – und dies zu einer Zeit, „als die Gemeinde diese neue Art von Fußball wohl eher als Volksbelustigung sah“, weiß der Schultes. In diesem Zusammenhang betitelte Keller ihn als „Visionär“. Von 1991 bis 2015 agierte Mehner dort als Trainer und sammelte mit den Damenmannschaften Titel am Fließband, wie Platz eins in der Kreisliga und Bezirksliga, mehrmaliger Bezirkspokalsieger, der Aufstieg in die Regionalliga und schließlich in die Landesliga.

Keller: „Er handelt selbst“

Ebenso engagierte er sich in der Freiwilligen Feuerwehr Bärenthal. 1987 trat er als junger Feuerwehrmann in die Einsatzabteilung ein und ist seither über 30 Jahren aktives Mitglied. 2011 wurde er zum ersten Mal zum Feuerwehrkommandanten gewählt. Er habe „stets viel Zeit, Energie und Ideen in die Feuerwehr investiert“, sagte Keller und ergänzte: „Er fordert nichts von anderen ein, sondern er handelt selbst. Das verdient Respekt, das verdient Dank und Anerkennung.“

Er wirkte entscheidend bei der Gründung des Feuerwehrvereins 2012 mit, zwei Jahre später beim Blaulicht-Cup anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr. Obendrauf kommen bei Frank Mehner das bronzene und silberne Leistungsabzeichen. „Erstmals in der über 75-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bärenthal konnte das silberne Leistungsabzeichen erlangt werden“, hob der Bürgermeister hervor.

Von Herbst 2016 bis heute beteiligte er sich am Ausbau des Feuerwehrhauses. Von den insgesamt über 6000 erbrachten ehrenamtlichen Stunden, kommen mehr als 1200 allein von Mehner, wie Keller verriet. Mehner sei ein Vorbild – ein Held von nebenan, der zeige, was man mit bürgerschaftlichem Engagement alles bewirken könne.

Als Zeichen der Anerkennung für ein großes Wirken in und für Bärenthal überreichte er ihm, auch im Namen des Gemeinderats, schließlich die bronzene Verdienstmedaille und die dazugehörige Ehrenurkunde.