Firma Sauter ehrt Betriebsjubilare

Die Geschäftsführer Rolf Sauter und Susanne Schaefer haben bei einer Feier bei Sauter Drehteile Bärenthal zufrieden auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurückgeblickt. Wie jedes Jahr seien alle Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen worden, so eine Pressemitteilung. Zudem hätten zwei neue Zerspanungsmechaniker sowie zwei Fachkräfte für Metalltechnik ihre Ausbildung im September begonnen. Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurde Manuel Weißmann geehrt. Das 15-jährige Betriebsjubiläum feierten Manuela Steidle und Markus Strölin. Seit 20 Jahren hält Dagmar Mauch dem Familienunternehmen die Treue. Das 25-jährige Betriebsjubiläum begingen Inge Braun und Eugen Veeser. Für 30-jährige Betriebstreue wurde Jürgen Grieble ausgezeichnet. Toni Beck wurde in den Ruhestand verabschiedet. Das Foto zeigt (von links): Manuela Steidle, Markus Strölin, Inge Braun, Rolf Sauter, Eugen Veeser, Dagmar Mauch, Susanne Schaefer und Toni Beck.