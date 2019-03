Fast die Hälfte der Einwohner machen mit

Der Bunte Abend der Narrenvereinigung Bärenthal markiert einen Höhepunkt des Dorflebens im Jahreslauf: Ins Programm – am Freitagabend dauerte es mehr als vier Stunden – bringen sich so gut wie alle Bärenthaler ein. Schon der Einmarsch des Elferrates mit dem Vorsitzenden Tobias Rudnick-Blender und einem dreifachen „Halda-Wahler“ im bunt dekorierten „Ochsen“ ließ erahnen, dass die Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Bestehen unter dem Motto „Best of Forty“ lustig werden würde.

Die „Eschleweiber“ überbrachten eine Geburtstagstorte mit reichlich Flüssigem garniert und monierten, dass der Wurstwagen nur kalte Würste liefere. Andreas Gabalier (Benedikt Gauggel) rockte mit seinen drei Dance-Girls (Emma Zimmermann, Mia Rudnick und Lia Richt) mit „Hulapalu“ die Bühne und wurde von den weiblichen „Groupies“ gefeiert. Und natürlich Moderator Oliver Spöri, der das Programm wie gewohnt charmant und mit einem gewissen Augenzwinkern präsentierte. Die „Doofen“ entfernten den Mief der vergangenen vierzig Jahre und packten den Dreck in die Mülltonne.

Bei den „Die 12 Lustigen 13“ wollten die jungen Burschen lieber „schaffe, schaffe Häusle baue“, während die jungen Mädels lieber „einen Cowboy als Mann“ wollten. Auf dem Bürgermeisteramt wollten die Angestellten von Bürgermeister Tobias Keller wissen, ob er das Geld im Keller versteckt habe. „Die Bärenthaler Bürger wurden nicht gefragt, man hat sie einfach fortgejagt.“ Deshalb übernahm der neue Bürgermeister die Amtsgeschäfte und entfernte den missratenen Amtschef von der Bühne.

Nach der Pause dachten die acht „Trauerschnallen“ laut in der Kirchenbank über die letzten vierzig Jahre nach, die dann doch nicht so traurig ausfielen. Internationaler Flair kam auf, als der Spatz von Avignon, Mireille Matthieu, auftrat. Zur Überraschung der vielen Gäste gesellten sich nacheinander weitere acht geklonte Sängerinnen hinzu, sodass der „Spatzenchor“ mit „Akropolis adieu“ die Bühne rockte.

Die drei „Blumenmänner“ liebten nicht nur die Blumen, sondern auch die Bienen.

Auf dem internationalen Flughafen „Bärenthal“ landeten zehn Frauen aus aller Herren Länder, die zuerst ein Loblied auf die Männer sangen, aber gegen Ende doch lieber auf „Bärenthaler Frauen sind wunderbar“ schwenkten. Beim „Dorfgeschehen“ gaben fünf „Tratschweiber“ im „Dorflädele“ den Dorfklatsch zum Besten und wussten immer die Neuigkeiten zu erzählen. Zwischendurch gab es bei einer Tombola hochprozentige und weitreichende (Reisegutschein) Preise zu gewinnen. „Die nicht ganz Originalen“ Bära-Buaba (Heike Meyer, Sonja Binkele, Desiree Fritz, Bettina Boos, Regina Sauter und Susanne Sigrist) verwandelten die Bühne in eine Alpenrock-Arena

und wurden frenetisch angefeuert. Beim „Baywatch“ wurde Pamela Anderson von einem Hai gefjagt und gefressen. Biene Maja und der faule Willi sehnten sich beim Männerballett der „In Extremo“ den Frühling herbei, wobei die Tanzeinlagen mit Jubelstürmen begleitet wurden. Den musikalischen Glanzpunkt setzten die Gugge mit einem „Guggenmusik Revival“, bei dem die Gäste auf den Tischen tanzten. Anschließend sorgte der DJ (Dieter Reger) mit einem musikalischen Reigen, dass Stimmung nicht versiegte. Fazit: Ganz offensichtlich ist der Bärenthaler Bunte Abend auch nach vierzig Jahren eine Gemeinschaftsleistung, da gut choreografiert und perfekt einstudiert, ein Erfolgsmodell ist.