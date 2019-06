Elfmeterturnier beim SV Bärenthal

Der SV Bärenthal veranstaltet am Samstag, 29. Juni, ein Elfmeterturnier für Frauen- und Herrenmannschaften. Hierbei können die Herren an Großfeldtoren und die Frauen am Jugendtor ihr ganzes Können zeigen. Eine Mannschaft besteht aus fünf Schützen. Die jeweils drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Preisgelder.

Das Elfmeterturnier beginnt um 17 Uhr, Anmeldungen können bis 16 Uhr bei der Turnierleitung abgegeben werden. Das Startgeld beträgt 20 Euro.

Für Partystimmung im Festzelt sorgt DJ „Riemi“ Riemer, der Eintritt ist frei.

Bereits vormittags ab 10 Uhr findet auf dem Bärenthaler Sportgelände ein Bambini- und F-Jugend-Spieltag statt.