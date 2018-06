Duo Sopresso schürt „Adventserwartung“

Als Einstimmung auf die Adventszeit präsentiert das Gesangsduo Sopresso am Freitag, 28. November, ab 19 Uhr im Café „Kapellenblick“ auf dem Gnadenweiler gemeinsam mit dem Pianisten Bernhard Kuffer sein Konzertprogramm „Adventserwartung“.

Die beiden Sopranistinnen Stephanie Simon (Nusplingen) und Katja Woitsch (Würzburg) lernten sich im Studium kennen und gründeten 2009 das Duo Sopresso. Sie gestalten Liederabende mit Kunstliedern und Opernabende und waren in der Region schon mehrfach in der alten Friedhofskirche St. Peter und Paul in Nusplingen zu Gast. An diesem Abend haben die Sängerinnen Advents- und Weihnachtsmusik aus verschiedenen Ländern im Gepäck, mit der sie das Publikum auf die Vorweihnachtszeit einstimmen möchten. „Es gibt so eine Vielfalt von wunderschönen Melodien und Liedern, die auch den Charakter des Lands aus dem sie stammen widerspiegeln. Es ist eine spannende Sache sich mit der Herkunft der Stücke auseinanderzusetzen und man beschäftigt sich automatisch auch mit den Advents- und Weihnachtsbräuchen in diesen Regionen. Natürlich gibt es viele Werke, die nicht nur einmal vertont wurden. Auch das möchten wir unseren Zuschauern zeigen“, sagt Stephanie Simon.

So erklingen am Freitagabend nicht nur klassische Lied-Arrangements, sondern auch Werke aus der Romantik und dem 20. Jahrhundert, die einen ganz eigenen Charakter besitzen, oder moderne Bearbeitungen von Liedern wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder „Leise rieselt der Schnee“.

Die Karten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse.