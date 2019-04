DRK Ortsgruppe Bärenthal bestätigt Führungsteam

Die DRK-Ortsgruppe Bärenthal hat in ihrer Hauptversammlung das gesamte bisherige Führungsteam um Alexandra Sauter und Sabrina Schilling einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. In den Berichten der Gruppenleiterin Alexandra Sauter und der Schriftführerin Maren Alber wurde deutlich, wie aktiv die 17 Mitglieder starke Ortsgruppe ist und wie gut die Kameradschaft sind.

Auch Jugendleiterin Heike Mayer konnte von einem aktiven Jugendrotkreuzjahr mit acht Mitgliedern und einer Vielzahl an Gruppenstunden und geselligen Aktivitäten berichten. Kassiererin Sonya Greiner bestätigte eine solide finanzielle Lage. Bürgermeister Tobias Keller dankte der Ortsgruppe für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft im Namen der Gemeinde.

Bei den Ehrungen durch DRK-Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret konnten Sabrina Schilling und Manuela Steidle für 20 Jahre aktiven Dienst im Deutschen Roten Kreuz ausgezeichnet werden.