Die Kreissenioren kritisieren fehlende Unterstützung

Georg Zindeler kann es nicht nachvollziehen, warum gerade die RentnerInnen vom Heizung-Energiezuschuss bisher ausgeschlossen worden sind. Er appelliert daher an die Berliner Koalition, hier unbedingt einen sozialen Ausgleich zu beschließen, denn gerade die nicht so gut gestellten Rentner könne man doch nicht von den Zuschüssen abkoppeln.

Bei der Vorstandssitzung im Café Kapellenblick in Gnadenweiler gab der neu gewählte Seniorenchef Zindeler nach der langen Pause, welche von der Pandemie verursacht worden war, einige Termine bekannt. Während die geplante Tagesreise nach Breisach erst im kommenden Jahr zustande kommen soll, ist die von Elisabeth Ehlers organisierte mehrtägige Exkursion bereits ausgebucht. Am 10. Oktober soll ab 14 Uhr das Hohnermuseum in Trossingen besucht werden. Am 8. oder 15. Dezember lädt Gerhard Klöck wiederum zur beliebten Nikolausfeier auf den Dreifaltigkeitsberg ein. Der Mitgliederstand von 150 Personen ist stabil und liegt an der Spitze im Kreisvergleich der Region.

Josef Schilling berichtete kurz über die aktuelle Situation im Kreisklinikum. Zwar seien zurzeit 20 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, jedoch müssten keine Erkrankten auf der Intensivstation versorgt werden.

Erzabt Tuttilo hält Gedenkandacht für Roland Ströbele. In der herrlich gelegenen Kapelle in Gnadenweiler gedachten viele Mitglieder der Seniorenunion und Freunde des vor einem Jahr Verstorbenen. Erzabt Tuttilo vom Kloster Beuron erinnerte an die wesentliche Rolle, welche Ströbele beim Bau des religiösen Kleinodes auf der Hochfläche der Alb gespielt hat. Dem verstorbenen Politiker und dem ebenfalls beteiligten Pater Notker sei es jedoch weniger darum gegangen, sich selbst ein bleibendes Denkmal zu schaffen, sondern ein Zeichen für Maria als Mutter Europas zu setzen.