Das steht 2023 in den Gemeinden rund um Tuttlingen alles an

Im Jahr 2023 ist in den Gemeinden wieder einiges geboten: Dorffeste, Jubiläen, Konzerte, Festivals. Hier ein Auszug der Veranstaltungen in den Gemeinden Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Kolbingen, Neuhausen, Renquishausen und Rietheim-Weilheim. Weitere Gemeinden folgen in einem gesonderten Teil.

Bärenthal

Funkenfeuer am Samstag, 25. Februar, Veranstalter Freiwillige Feuerwehr

Frühlingsfest des DRK am Sonntag, 23. April

Gnadenweilerfest des Musikvereins am Mittwoch, 17. Mai, und Donnerstag, 18. Mai

Euro-Bärentaler-Treffen der Gemeinde von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni

Patrozinium St. Johannes mit Hagelamt und Hockete der Kirchengemeinde am Sonntag, 25. Juni

Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr am Sonntag, 9. Juli

Feierabendhock des Musikvereins am Michaelisplatz am Freitag, 21. Juli

Bayerisches Wochenende des Sportvereins am Wochenende, 16. und 17. September

Laienschießen des Schützenvereins von Mittwoch, 11. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober

Kindergartenjubiläum und Einweihung des Kindergartenanbaus am Samstag, 14. Oktober

Herbstübung von Feuerwehr und DRK am Freitag, 20. Oktober

Bürgerversammlung am Freitag, 17. November

Waldweihnacht am Samstag, 23. Dezember, veranstaltet vom Fun Club

Baschen am Sonntag, 31. Dezember, sowohl beim Sport- als auch beim Schützenverein

Buchheim

Erste-Hilfe-Kurs am Samstag, 18. März, ab 8 Uhr im Bürgerhaus, Veranstalter DRK

Konzert des Akkordeonclubs am Samstag, 1. April, im Bürgerhaus

Konzert des Männergesangvereins am Samstag, 6. Mai, im Bürgerhaus

Landjugend feiert 55-jähriges Bestehen von Donnerstag, 18. Mai, bis Montag, 22. Mai, auf dem Festplatz in Buchheim

Fünfte Auflage des Flohmarktes am Samstag, 1. Juli, auf dem Platz der Begegnung

Volleyballturnier der KLJB am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juli, auf dem Platz der Begegnung

Platzkonzert der Musikkapelle am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr auf dem Platz der Begegnung

Heimatverein feiert 50-jähriges Bestehen samt Ausstellung am Sonntag, 1. Oktober

Oktoberfest des SC BAT BUchheim im Sportheim am Samstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr

Herbstübung der Feuerwehr mit DRK am Sonntag, 15. Oktober, ab 14 Uhr

Jahreskonzert der Musikkapelle am Samstag, 21. Oktober ,im Bürgerhaus

Fridingen

Theaterabende der Naturbühne Steintäle am 24., 25. und 26. Februar sowie am 3., 4. und 5. März

Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Fridingen am Samstag, 13. Mai

Vatertagsfest am Donnerstag, 18. Mai, veranstaltet von der Naturbühne Steintäle

Premieren bei der Naturbühne Steintäle: Erwachsenenstück am Freitag, 23. Juni; Kinderstück Samstag, 24. Juni,

Zehnjähriges Jubiläum der Kinderkrippe Vogelsang am Samstag, 17. Juni

Sommerfest des Sportvereins Fridingen von Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 25. Juni

70-jähriges Jubiläum Kindergarten St. Elisabeth am Samstag, 1. Juli

100 Jahre Kraftwerk mit Tag der offenen Tür.am Sonntag, 16. Juli, Veranstalter: EnBW

Hock im Musikgarten am Freitag, 21. Juli, Veranstalter Stadtkapelle Fridingen

Schlossfest Narrenzunft Fridingen am Freitag, 28. Juli

Candelight-Schwimmen am Freitag, 4. August, Veranstalter Freibad Förderverein

Donaufest der Freiwilligen Feuerwehr von Samstag, 19. August, bis Sonntag, 20. August.

Stadtfest von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, Veranstalter Ortsring Fridingen

Konzert des Projektchors am Sonntag, 19. November, Veranstalter Gesangverein Liederkranz

Wald-Weihnachtsfeier Kirchberg am Freitag, 29. Dezember, Veranstalter Schwäbischer Albverein

Kolbingen

Höhlenöffnung am Dienstag, 7. März; Albverein

Maifest des Albvereins am Montag, 1. Mai

Blutspende des DRK am Montag, 15. Mai

Heuberg-Wanderpokal von Freitag, 26., bis Montag, 29. Mai; Veranstalter Sportverein

Fronleichnachshock am Mittwoch, 7. Juni: Veranstalter Kirchengemeinde

Open-Air-Kino und Kinderkino am Samstag, 10. Juni; Veranstalter Gemeinde

Ein Dorf lernt Erste Hilfe des DRK am Samstag, 17. Juni

Sommerfest der Dorfhexen Kolbingen am Samstag, 9. September, an der Festbuche

Oktoberfest-Party des Sportvereins am Freitag, 6. Oktober, und Oktoberfest am Sonntag, 8. Oktober

Hauptübung der Feuerwehr am 6. Oktober in Renquishausen

Höhlenabschluss am Samstag, 28. Oktober; Albverein; Höhlenputz am Freitag, 10. November

Blutspende des DRK am Montag, 13. November

Jahreskonzert der Musikkapelle am Samstag, 25. November

Neuhausen ob Eck

Tag der offenen Tür beim Heimatverein am Sonntag, 12. Februar

Blutspende des DRK am Freitag, 10. März

Saisonstart im Freilichtmuseum am Samstag, 25. März

Osterspaß für Familien im Freilichtmuseum am Montag,. 10. April

Kreisfeuerwehrwehrversammlung am Freitag, 21. April

Jubiläumskonzert der Musikkapelle Neuhausen am Samstag, 29. April

Feierlichkeiten zu 50 Jahre Gesamtgemeinde am Wochenende, 6. und 7. Mai

Feierabendhock des Schwäbischen Albvereins am Mittwoch, 17. Mai, anlässlich 20 Jahre neue Skihütte

Vatertagsfest des Musikvereins Worndorf und Vatertagsturnier des Turn- und Sportvereins Neuhausen am Donnerstag, 18. Mai

Gartenfest des Tennisclub Neuhausen von Donnerstag, 15. Juni, bis Samstag, 17. Juni

Southside Festival im Take off vom Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni

Feuerwehr Neuhausen feiert von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, 150-jähriges Bestehen

Hof- und Straßenfest des Musikvereins Schwandorf von Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli

Sommerfest der Musikkapelle Neuhausen von Samstag, 22. Juli, bis Montag, 24. Juli

Blutspende des DRK am Freitag, 28. Juli

Feuerwehr Schwandorf feiert von Samstag, 9. September, bis Montag, 11. September, 150-jähriges Bestehen

14. Neuhauser Wiesn des Schwäbischen Albvereins am Samstag, 16. September

Vereinsversammlung der Gesamtgemeinde am Montag, 18. September

Herbstempfang der Gemeinde am Freitag, 29. September

Kirbe im Freilichtmuseum von Samstag, 20. September, bis Sonntag, 1. Oktober

Zweites Festwochenende anlässlich 50 Jahre Gesamtgemeinde / Gesamtwehren mit DRK-Bereitschaft am 7. und 8. Oktober

Herbstfest der Feuerwehr Schwandort am Freitag, 27. Oktober

Halloween der Burghexen Schwandorf am Dienstag, 31. Oktober

Tanz in den herbst der Musikkapelle Neuhausen am Samstag, 11. November

Konzert des Musikvereins Schwandorf am Samstag, 18. November

Blutspende des DRK am Freitag, 24. November

Konzert des Musikvereins Worndorf am Samstag, 25. November

Jahreskonzert der Musikkapelle Neuhausen am Samstag, 16. Dezember

Renquishausen

Fackelfeuer am Sonntag, 26. Februar, bei der Judas-Thadäus-Kapelle

Konzert des Musikvereins am Samstag, 1. April, in der Mehrzweckhalle im Gemeindezentrum

Renquishausener Dorffest vom 21. bis zum 23. Juli

Hauptübung von Feuerwehr und DRK am Freitag, 6. Oktober

Kirchenkonzert von Gesangverein und Musikverein am Samstag, 2. Dezember, in der Sankt Stephanus-Kirche

Theater des Sportvereins Renquishausen am Dienstag, 26. Dezember, und Samstag, 30. Dezember, in der Mehrzweckhalle im Gemeindezentrum

Rietheim-Weilheim

Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag, 15. Januar, ab 10 Uhr in der Jahnhalle in Weilheim. Nach einem offiziellen Teil mit Ehrungen für ehrenamtlich Engagierte gibt es einen Stehempfang.

Funkenfeuer am Sonntag, 26. Februar, ab 18 Uhr auf dem Rußberg, veranstaltet von der Feuerwehr

Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. März. Es geht um die Nachfolge von Jochen Arno, der nicht mehr antritt. Bislang gibt es mit Jochen Karl und Felix Cramer von Clausbruch zwei Bewerber, die ihre Kandidatur öffentlich gemacht haben. Sollte ein weiterer Wahldurchgang notwendig werden, findet dieser am Sonntag, 2. April, statt.

Jahreskonzert des Gesangsverein Eintracht Rietheim am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle

Benefizlauf anlässlich 40 Jahre Lauftreff am Sonntag, 30. April, ab 15 Uhr. Veranstalter ist der TSV Rietheim

Jahreskonzert des Musikvereins Rietheim-Weilheim am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr in der Jahnhalle

Oktoberfest, veranstaltet vom TSV Rietheim, am Samstag, 30. September, in der Skihütte

Herbstübung der Feuerwehr Rietheim-Weilheim am Freitag, 3. November, in Weilheim

Rock am Ringzug am Samstag, 4. November, ab 20.30 Uhr in der Jahnhalle. Veranstalter ist der TB Weilheim

Weihnachtskonzert des Musikvereins Rietheim-Weilheim am Sonntag, 10. Dezember, ab 20 Uhr in der Kirche in Rietheim