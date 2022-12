Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag vor Weihachten fand in alter Tradition die Bärenthaler Waldweihnacht im weihnachtlichen Lichterglanz an der Bruckfelsenhöhle statt. Der FUN CLUB 06 Bärenthal veranstaltete nach zweijähriger Pause wieder ein gemütliches Fest für die ganze Familie. Bei einer kurzen Fackelwanderung durch den nahen gelegenen Märchenwald, waren viele funkelnde Weihnachtsfiguren zu entdecken. Die magische Entdeckungsreise begann mit einem Begrüßungsgedicht durch einen Engel und dessen Hirten. Daraufhin gelangen die Besucher zu der Schneekönigin und ihren Schneemännern, ehe dann die Nussknacker auf die Kinder warteten. Eine Station weiter standen dann liebenswerte Lebkuchen bereit, welche das gleichnamige Gebäck an die Teilnehmer verteilten. Am Ende der Fackelwanderung konnte auf dem winterlich verzauberten Weg noch schillernde Elfen gesichtet werden.

An der Bruckfelsenhöhle angekommen, wurden die Teilnehmer von Bürgermeister Tobias Keller begrüßt. Anschließend erzählte der Kindergarten „Familie Glücksbär“ die Weihnachtsgeschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind. Zum Schluss wurde der heilige Nikolaus und sein treuer Gefährte Knecht Ruprecht von strahlenden Kinderaugen empfangen. Natürlich wurden alle anwesenden Kinder beschenkt.

Strahlende Lichter, Feuerschalen und eine liebenswert dekorierte Bruckfelsenhöhle luden zum gemütlichen Winter-Wunderland ein. Trotz der klirrenden Kälte sind viele Besucher zur bewirteten Bärenthaler Waldweihnacht erschienen. Der FUN CLUB möchte sich nochmal bei allen Programmbeteiligten recht herzlich bedanken.