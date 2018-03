Baera-Lodge eröffnet Bistro an den Osterfeiertagen

In diesen Tagen eröffnet die Baera-Lodge in Bärenthal ihr neues Bistro, das das Ehepaar Yvonne und Hermann Trinkler in Eigenleistung errichtet und ausgestattet hat.

„Als wir dieses Gebäude 2014 gekauft haben, war das jetzige Bistro eine Garage im Rohbau mit zwei Garagentoren. Zwei Autos passten aber nicht nebeneinander“, erinnerte sich Yvonne Trinkler. Die beiden Schweizer sind selbst leidenschaftliche Wohnmobilisten und wissen, was in dieser Szene gefragt ist. „Wir haben selbst immer solch ein Angebot am Wochenende gesucht. Wenn wir mit unserem Wohnmobil irgendwo ankamen und ich konnte gemütlich einen Cocktail genießen und mich dann in mein Wohnmobil zurückziehen, war das eine super Sache“, erklärt Trinkler.

Das hätte letztlich den Ausschlag gegeben, dieses Bistro zu errichten. Komplett in Eigenregie arbeitete vor allem Hermann Trinkler rund vier Monate daran, aus den geplanten Garagen ein Bistro zu schaffen. Im Innenbereich gibt es im Moment acht Sitzplätze - im Außenbereich können bis zu 20 Personen Platz finden. Dort ist zusätzlich ein Holzdeck mit einer Lounge in Planung. Die Konzession erhielten sie erst kürzlich, sodass die Gäste beispielsweise auch ein Gläschen Wein genießen können. Es wird eine Auswahl an Salaten geben und hauptsächlich Spezialitäten aus ihrem Heimatland. Die Karte befindet sich derzeit zwar noch im Aufbau, allerdings soll es eine Tageskarte mit zwei Menüs und einem Wochenhit und Frühstück geben.

Richtig durchstarten wollen die Eigentümer mit dem Bistro ab den Osterfeiertagen. Das Bistro hat dann von 8.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Ein Ruhetag ist in der Wohnmobil-Saison zwischen Ostern und November nicht vorgesehen. „Jeder ist bei uns als Gast in unserem Bistro willkommen, egal ob er mit dem Wohnmobil anreist, in unseren Appartements übernachtet oder aus Bärenthal beziehungsweise den umliegenden Gemeinden kommt“, sagt Trinkler.

Um das Gebäude am Ortsausgang Richtung Gnadenweiler wird derzeit mit Baggern und Lastwagen der Weg zu den Appartements gepflastert und weitere Bereiche des Geländes der Baera-Lodge ausgeschmückt. Zusätzlich soll eine Brücke über den Seltenbach entstehen. Die Arbeiten an den Appartements und Sanitäranlagen sind vollständig abgeschlossen und werden bereits genutzt (wir berichteten).

Die Eigentümer planen ein Fest mit 500 Gästen

Ein Highlight folgt für das Ehepaar Trinkler am 30. Juni. Dort, wo derzeit noch die Bagger mit dem Untergrund beschäftigt sind, soll dann ein Festzelt für 500 Gäste stehen. Denn die Eigentümer planen das „Baera-Lodge Sommerfest“ mit der Band „Die Schilehrer“ aus dem österreichischen Stubaital. Yvonne und Hermann Trinkler rechnen mit einem vollen Haus, darunter viele Fans der Band und Gäste aus dem Landkreis Tuttlingen und darüber hinaus. Am 1. Juli ist zudem ein Frühschoppen geplant. Behalten sie recht, wird es für Bärenthal eine große Party werden, bei der aus organisatorischen Gründen unter anderem auch die Gemeinde, etwa mit der örtlichen Feuerwehr eingebunden sein wird.