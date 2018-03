Bärenthal kassiert hohe 1:8-Schlappe

In der Frauenfußball-Landesliga hat es für die beiden Vertreter des Bezirks Schwarzwald Niederlagen gegeben. Der SV Bärenthal kassierte in Sulmetingen eine 1:8-Schlappe, der SV Sulgen verlor in Eglofs 0:3.

SV Sulmetingen – SV Bärenthal 8:1 (4:0). Eine heftige Abreibung bekamen die Bärenthalerinnen in der Nähe von Biberach verabreicht, obwohl beim Gastgeber die Torjägerin Julia Hartmann fehlte. Dennoch war das Spiel schon zur Pause entschieden: Lisa Kaiser ragte beim SVS mit einem lupenreinen Hattrick in der 12., 25. und 33. Minute zum 3:0 heraus. Melanie Egle legte vor dem Seitenwechsel sogar das vierte Tor nach (39.). Wiederum die herausragende Kaiser (50.) und Anna Steigerwald schraubten das Resultat bis zur 60. Minute schnell auf 6:0. Bärenthal wollte sich aber keines falls zweistellig abschlachten lassen und hielt dagegen. Miriam Schneider verkürzte in der 70. Minute auf 6:1, ehe Nicole Hildenbrand (77.) sowie Katharina Metzger (79.) binnen 120 Sekunden das 8:1-Endergebnis herstellten.

SV Eglofs – SV Sulgen 3:0 (1:0). Eine unerwartet deutliche Niederlage kassierte Sulgen beim Tabellennachbarn. Eine halbe Stunde lang war die Partie offen. Dann erzielte Sabrina Prinz das 1:0 (33.). Diese Führung bauten die Gastgeberinnen nach 62 Minuten durch Tamara Rasch auf 2:0 aus. Jasmin Ferber machte in der 78. Minute mit dem 3:0 alles klar.