Bärenthal erhält Fußgänger-Insel auf Landstraße

Eine Überquerungshilfe auf der Landesstraße 440 soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. In der Bärenthaler Gemeinderatssitzung am Dienstag haben die Räte außerdem über die Nutzung des Versammlungsraums der Freiwilligen Feuerwehr beraten und beschlossen, dass sich die Gemeinde mit 8000 Euro an einem Filmprojekt über den Heuberg beteiligt.

„Lange Jahre“, so Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller, habe sich die Gemeinde um eine Überquerungshilfe an der L 440 beim alten Gebäude der Firma Sauter bemüht, „jetzt wird es konkret“. Die Maßnahme, die vom Land finanziert und vom Landkreis bautechnisch betreut werde, soll im April ausgeschrieben und noch in diesen Jahr realisiert werden. Auf der Landstraße ist Tempo 70 erlaubt und es werde sich laut Keller daran auch nichts ändern. Als Überquerungshilfe ist eine Mittelinsel auf der Straße vorgesehen, auf der der Fußgänger so lange stehen bleiben kann, bis kein Fahrzeug mehr aus der anderen Fahrtrichtung komme. Somit muss der Fußgänger nicht mehr in einem Anlauf die komplette Straße überqueren.

Durch das Teilhabechancen-Gesetz des Bundes soll Langzeitarbeitslosen durch Jobs eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Gemeinde Bärenthal ist von der Arbeitsagentur angeschrieben worden, ob sich die Gemeinde vorstellen könne, solch eine Stelle zu schaffen. „In den ersten beiden Jahren werden die Kosten vom Bund bezuschusst“, sagte der Bürgermeister unserer Zeitung. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Dienstag einer Beteiligung zugestimmt. Die Gemeinde könne sich beispielsweise Tätigkeiten im Bauhof vorstellen.

Eine richtige Versammlungsstätte besitze Bärenthal derzeit nicht. Die Gemeinde erreichen deshalb Anfragen, ob es möglich sei, den neuen Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr unter anderem für private Veranstaltungen nutzen zu dürfen. Der Gemeinderat sprach sich für die erweiterte Nutzung aus, allerdings beschränkt auf „Feuerwehrangehörige und unmittelbar Verwandte“, wie Keller betonte. Gegen ein entsprechendes Entgelt und einer Pauschale für Strom und Wasser, könne der Raum künftig angemietet werden. Ebenso können kommunale Veranstaltungen darin stattfinden, da es sich um ein kommunales Gebäude handelt. Bevor die Räumlichkeiten gemietet werden können, müsse noch die zur Nutzung in Verbindung stehende haftungsrechtliche Lage geklärt werden.

Beim Filmprojekt „Der Heuberg: Höchst l(i)ebenswert“ beteiligt sich auch die Gemeinde Bärenthal. Die Räte entschieden mehrheitlich, sich mit dem geringsten Gebot von 8000 Euro an diesem Filmprojekt zu beteiligen. Laut Keller könnten die Dreharbeiten dafür bis zu drei Jahre dauern. Die Firma KMS aus Denkingen führt das Filmprojekt durch. Weitere Heuberg-Gemeinden und Betriebe seien als Teilnehmer vorgesehen.

Bärenthal müsse sich nun überlegen, wie es sich in dem Film über den Heuberg darstellen wollen, welche Objekte und Personen beispielsweise hervorgehoben und präsentiert werden sollen und für welchen Zweck der Film schließlich verwenden werden soll. Diese Feinabstimmung, auch mit KMS, werde künftig mit einem Arbeitsteam konkretisiert. Ein Zeitpunkt für den Drehbeginn stehe noch aus.