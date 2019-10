Bärenthal besitzt ab sofort eine E-Ladestation

Mit Hilfe einer neuen E-Ladestation mit zwei Ladepunkten vom Energieversorger EnBW können ab sofort in Bärenthal Elektrofahrzeuge aufgeladen werden. Die Station ist bereits in der Applikation „EnBW mobility+“ für Smartphones und Tablets hinterlegt. Ebenso besteht die Möglichkeit, E-Bikes aufzuladen. Laut Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller (rechts) kostet die Ladestation 20000 Euro, davon hätte der Bund 6500 Euro bezuschusst. „Es ist wichtig, dass unsere Gemeinde eine E-Ladestation realisiert hat“, sagte Keller mit Blick auf den ländlichen Raum und das Donautal. Die kleinste Gemeinde im Landkreis habe damit eine „Vorreiterrolle“ eingenommen und „der Gemeinderat hat bei diesem Thema an einem Strang gezogen“, betonte Keller. Gemeinsam mit dem Kommunalberater Stephan Einsiedler (Mitte) vom ENBW-Regionalzentrum Heuberg-Bodensee und Stefan Kempf, dem Leiter der kommunalen Beziehung des Zentrums, fand am Freitag die Übergabe der E-Ladestation statt.