Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Von Laura Hummler

Das Programm ist auf Weihnachten umgestellt, ab jetzt schlüpfen die Artisten für die Vorführungen in passende Kostüme. Aktuell gastiert der Zirkus Mulan um Familie Köllner in Warthausen. Das Weihnachtsfest wird die bunt gemischte Zirkusfamilie ebenfalls hier feiern. Doch wie läuft Weihnachten in einem Zirkus überhaupt ab, bleibt neben der Organisation noch Zeit für Besinnlichkeit?

