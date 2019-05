Ansturm auf Gnadenweilerfest hält an

Das Gnadenweilerfest hat sich am Vatertag erneut als Ausflugsziel Nummer eins für Jung und Alt herausgestellt. Mehr als 2000 Besucher haben den Weg auf Gnadenweiler gefunden und gemeinsam gefeiert.

Es war bereits die 34. Auflage des Gnadenweilerfestes, die der Musikverein Bärenthal als eines seiner Jahreshöhepunkte veranstaltete. Und das mit Erfolg: Viele Gruppen und Familien nutzen dieses Fest auf Gnadenweiler als geselligen und beliebten Treffpunkt, der über die Region hinaus längst zur Tradition geworden ist.

Diese Tradition eröffnete bereits am Abend zuvor Bärenthals Bürgermeister Tobias Keller gekonnt mit wenigen gezielten Schlägen beim Fassanstich – ohne auch nur einen einzigen Tropfen des Gebräus zu verschwenden. Parallel dazu heizte der Musikverein aus Königsheim die Stimmung mit „Morgenblüten“ an und überzeugte das Publikum mit den bekanntesten Nummern der deutschen Pop-Band „Pur“ in einem Medley.

Die Königsheimer und später die Musiker aus Heudorf waren der Beweis dafür, dass die Blasmusik beim jungen Publikum weiterhin ankommt. Denn: Überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene verwandelten am Mittwochabend die Maschinenhalle von Christoph Beck auf Gnadenweiler in eine ausgelassene Party, verweilten an der Cocktail-Bar und feierten bis in den frühen Morgen.

Genauso zünftig mit noch mehr Besuchern startete der Donnerstag. Viele Papas und noch mehr Halbstarke, die das Vaterdasein noch vor sich haben, wanderten mit Bollerwagen zum Gnadenweilerfest, genauso viele Spaziergänger und Radfahrer. Die Wiese zwischen dem Café Kappenblick und der Mutter Maria Europas war durch die unzähligen parkenden Autos kaum noch zu erkennen. Und auch mit Pferden ritten Naturliebhaber von den Harthöfen bei Nusplingen sieben Kilometer bis zum Fest.

Löschkameraden Heuberg sind vom Fest begeistert

Mit einem ganz besonderen Gefährt fuhr zum ersten Mal Berthold Schnee im Schlepptau mit seinen Kumpels auf Gnadenweiler: „Wir haben ein altes Feuerwehrauto gekauft und sind mit diesem 40 Jahre alten Oldtimer angereist. Von dem Fest bin ich positiv überrascht. Die Leute sind super drauf, die Stimmung ist klasse, genauso das Essen. Wir sind nächstes Jahr definitiv wieder mit am Start“, sagte Schnee unserer Zeitung, der sich mit seiner Gang als „Löschkameraden Heuberg“ bezeichnet.

Die Kleinen fühlten sich zum Austoben von der Hüpfburg, dem Sandhaufen und Kinderkarussell angezogen. Die ältere Garde bewegte sich im Takt bei „Sweet Caroline“ vom Musikverein Aldingen oder feierte mit dem Musikverein Renquishausen „Simon and Garfunkel“. Die Musiker aus Kolbingen formten mit ihrem Auftritt den musikalischen Abschluss. Bereits zum 14. Mal gastierten sie beim Gnadenweilerfest – rekordverdächtig. Das Gewicht eines schlachtreifen Schweines galt es ebenso zu schätzen, das für den besten Schätzer auch der Gewinn bedeutete.

Damit entpuppte sich das Gnadenweilerfest erneut als Besuchermagnet. Positiv gestimmt zeigte sich nach der 34. Auflage auch der Vorsitzende des Musikvereins Bärenthal, Markus Beck: „Wir haben viel Lob von den Besuchern bekommen. Das Fest ist uns rundum gelungen und das Wetter hat perfekt mitgespielt. Daher sind wir sehr zufrieden“, lautete sein Fazit.