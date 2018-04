Albverein Bärenthal ist in guten weiblichen Händen

Die Generalversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Bärenthal, hat einen harmonischen und zügigen Verlauf genommen. Die Generalversammlung zeigte, dass die Geschicke der Ortsgruppe bei der im letzten Jahr neu gewählten jugendlichen Führungsmannschaft mit einem 90-prozentigen Frauenanteil in guten Händen sind.

Schriftführerin Lisa Drössel ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, wobei die Wanderausfahrt ins Gebirge nach Imst, das Sauerkrautfest und die gut besuchte Waldweihnacht die Höhepunkte waren. Kassiererin Sybille Müller konnte von einem stabilen Kassenstand berichten. Auf Antrag von Willi Klaiber, der als Kassenprüfer eine sorgfältige Kassenführung bestätigte, wurde die Vorstandsschaft einstimmig entlastet.

Wegewart Raphael Glückler wies auf das starke ehrenamtliche Engagement hin, welches die Unterhaltung des hochkarätigen Bärenthaler Wanderwegenetzes mit rund 38 Kilometern erfordert. Raphael Glückler freute sich, dass zehn Wegepaten bereit sind, ihn bei der Unterhaltung der Wanderwege tatkräftig zu unterstützen.

Seniorenausfahrt möglich

Bürgermeister Tobias Keller dankte der kleinen Ortsgruppe für die überdurchschnittliche Schaffenskraft. Ehrenvertrauensmann Roland Ströbele überbrachte den Dank des Heuberg-Baar-Gaues und betonte, dass das Engagement des Schwäbischen Albvereins in Bärenthal wesentlich dazu beitrage, dass heimische Bürger und auswärtige Besucher in der wunderbaren Bärenthaler Natur und Landschaft viel Lebensqualität vorfinden. Ströbele soll nun im Benehmen mit der Bärenthaler Rentnergemeinschaft überprüfen, in wie weit Interesse an Seniorenausfahrten besteht.

Die stellvertretende Vertrauensfrau Claudia Alber wies zum Abschluss darauf hin, dass der Schwäbische Albverein in Bärenthal auch im Jahre 2018 wieder interessante Veranstaltungen anbiete, so einen zweitägigen Wanderausflug ins Gebirge, Tageswanderungen, bei denen heimische Besonderheiten wie etwa der Donauwellenweg erkundet werden sollen, Sauerkrautfest und die traditionelle Waldweihnacht in der romantischen Bärenthaler Bruckfelsenhöhle.