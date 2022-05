240 Kuchen und 1,2 Tonnen Pommes: In Bärenthal laufen die Vorbereitungen

Das Warten hat ein Ende. Die Vorfreude steigt. Nach der zweijährigen Zwangspause ist es endlich so weit: Der SV Bärenthal trägt den Heuberg-Wanderpokal am kommenden Wochenende aus. Die Gruppen stehen längst fest, da die Auslosung bereits im März 2020 kurz vor Pandemiebeginn stattfand. Die Fußballer aus Bärenthal konzentrieren sich derzeit vielmehr auf die letzten Vorbereitungen.

Zelt für 800 Leute wird aufgebaut

Denn: Bevor das große Fußballturnier steigen kann, muss auf dem Sportgelände des SV Bärenthal viel Vorarbeitet geleistet werden. Der Freitag als Brückentag zwischen Vatertag und Wochenende ist prädestiniert, um viele Helfer für die Vorbereitungen der 66. Auflage des Heuberg-Wanderpokals zu gewinnen – und auf die ist Verlass. 30 Helfer stehen bereits morgens um 8 Uhr Spalier, um den Sportverein beim Aufbau zu unterstützen. Der Fokus richtet sich zunächst auf das 40 Meter lange Hauptzelt. „Wenn bestuhlt ist, können wir dort rund 800 Leute unterbringen“, sagt der Vorsitzende Holger Löckel, während die freiwilligen Helfer ganze Arbeit leisten. Innerhalb weniger Stunden steht das Hauptzelt.

Sicherheit geht vor - doch alles klappt

Direkt daneben beginnt am Nachmittag der Aufbau für das Barzelt mit 30 Metern Länge. „Halt, stopp. Die Stange muss von der anderen Seite eingehängt werden“, lautet die Anweisung von Clemens Gauggel von der Getränke-Biesinger KG aus Albstadt. Der Mann mit dem blauen Helm ist hauptverantwortlich für den Zeltaufbau. Wie ein Trainer dirigiert er die Männer vom SV Bärenthal. Sie hören auf sein Kommando. Wichtig: „Alle Kinder bitte weg vom Zelt“, ruft der Experte, denn er weiß: Sicherheit geht vor. Es gibt keine Zwischenfälle, alles klappt. Eine Stunde später steht auch das Barzelt. Was noch fehlt, ist die Überdachung – und die kommt postwendend „Und gleichmäßig ziehen“ - das lassen sich die Vereinsmitglieder nicht zweimal sagen. Mit Seilen ziehen sie die Planen quer in Einzelteilen über das Zelt.

Froh darüber, dass keine Corona-Einschränkungen gelten

Holger Löckel beobachtet die Situation und gönnt sich zwischendurch eine Verschnaufpause. Diese nutzt er, um eine turbulente Zeit Revue passieren, denn der SV Bärenthal wollte den „Heuberger“ bereits vor zwei Jahren austragen. „Im Februar haben wir mit allen beteiligten Mannschaften gemeinsam entschieden, dass wir dieses großartige Fußballturnier in diesem Jahr nach der zweijährigen Zwangspause endlich veranstalten wollen, auch wenn Skepsis dabei war. Als wir die Entscheidung getroffen haben, sind wir noch von einer 2G- oder 3G-Regel ausgegangen und einer Einlasskontrolle. Gott sei Dank können wir die Veranstaltung jetzt ohne irgendwelche Corona-Auflagen vollumfänglich und wie gewohnt veranstalten. Die Zuschauer, Spieler und wir müssen uns über Beschränkungen keine Gedanken mehr machen. Das erleichtert uns die Planung und Vorbereitung sehr“, weiß Löckel genau. Gemeinsam mit allen Beteiligten fiebert er nun diesem Fußballfest entgegen. „Wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann. Ich schätze, dass ständig mehr als tausend Menschen tagsüber während dem Turnier der Aktiven am Sonntag und Montag bei uns zu Gast sind“, sagt Löckel während er seine Vereinskollegen beobachtet und ihnen den Daumen nach oben streckt für den gelungenen Zeltaufbau.

Bei zig Bällen den Luftdruck prüfen

Edwin Weiß ist zur gleichen Zeit an anderer Stelle von vielen Fußbällen umgeben. Der Luftdruck muss stimmen, die Bälle richtig aufgepumpt sein. Für ihn als Fußballexperten eine alltägliche Arbeit, die er für den Heuberg-Wanderpokal im großen Stil mit guter Laune erledigt, bis auch der letzte Ball aufgepumpt ist. Ohne Ball geht schließlich nichts. Und: Wie es beim Fußball auch üblich ist, spielt sich das Hauptgeschehen nicht im Zelt, sondern auf dem Rasen ab. Als Edwin Weiß dort auf dem Rückweg ins Zelt vorbeiläuft, winkt er Uwe Spöri. Der Platzwart sitzt konzentriert in seinem Mäher und sorgt Meter für Meter für perfekte Bedingungen für die Fußballer auf den beiden Sportplätzen. Insgesamt neun aktive Mannschaften begrüßt der SV Bärenthal beim Turnier der Aktiven, darunter der SV Renquishausen mit der Mission: Titelverteidigung. Hinzu kommen viele Jugendmannschaften und auch ein Spiel der Damen beinhaltet der Heuberg-Wanderpokal. „Nicht nur für die Aktiven, sondern auch für die Jugend ist dieses Turnier neben der Meisterschaft das absolute Highlight“, ist sich Edwin Weiß sicher.

Zelt dürfte einem Sturm standhalten

Zurück am Zelt bemerkt er: „Wir kommen sehr gut voran. Auf unsere Mitglieder ist Verlass. Das Zelt steht und die Überdachung ist jetzt auch komplett“. Zwei Helfer schlagen noch lautstark mit einem maschinellen Abbruchhammer die Zeltnägel tief in die Erde. Das Zelt dürfte damit einem Sturm standhalten. Schließlich weiß niemand, wie das Wetter wird.

Damit nicht genug: Der SV Bärenthal bleibt am Freitag im schweißtreibenden Dauereinsatz. Im Zelt geht es mit dem Innenausbau weiter, schließlich soll auch optisch alles perfekt sein. Dafür sind Sonya Sauter, Anja Bauer und Diana Kunath verantwortlich. Sie kümmern sich um die Deko. Mit Akkuschrauber befestigen sie in Feinarbeit Fußbälle und Fußballschuhe aus Styropor mit Schnüren und hängen sie mit einer Hebebühne innen am Zeltdach auf.

Verköstigung in riesigem Ausmaß

Und das war erst der Anfang in Sachen Innenausbau: Bestuhlung, Elektrik, Wasserversorgung, das Einrichten der Küche und des Thekenbereichs in Kombination mit dem entsprechenden Equipment sind nur einige Dinge, mit denen sich die Helfer beschäftigen und dafür viele Laufkilometer am Freitag sammeln. Dazu gehört auch Edwin Weiß, der überall mit anpackt. Er weiß, welche Verantwortung fernab des Rasens auf seinen Verein zukommt und kennt die Zahlen für das leibliche Wohl: „Insgesamt werden wir 240 Kuchen anbieten. Wir haben außerdem 1,2 Tonnen Pommes geordert und vorerst 5000 Curry- und Grillwürste“, verrät er uns. Zusätzlich sorgt ein Eiswagen für eine Abkühlung. Die Kinder können sich außerdem auf einem großen Sandhaufen austoben oder ein Karussell in Anspruch nehmen.