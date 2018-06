Zirkuszeit in Aldingen

Mexikanische Lassokunst, Hoola-Hoop-Shows und Drahtseilakte werden am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, die Aldinger unterhalten. Denn dann zeigt die Familie des Circus Renz, was sie in 30 Jahren Zirkusgeschäft gelernt hat. In Aldingen war Familie Renz bereits vor 20 Jahren zu Gast: „Die Gemeinde freut sich immer, wenn der Zirkus kommt“, sagt Zirkus-Chef Johann Renz, „Es sind liebe Leute hier, die uns gut aufnehmen.“ Einen großen Anteil daran werden sicherlich auch die Tiere haben. So können die kleinsten Zirkusbesucher auf Wasserbüffel Bobby durch die Manege reiten und die Kunststückchen der beiden Ponys Max und Moritz und den anderen tierischen Kollegen bestaunen.

Am Samstag, 23. Juni, um 17 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, um 14 Uhr beginnen die Vorstellungen auf der Wiese neben dem Edeka-Markt in Aldingen. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder zehn Euro. Einklappen Ausklappen