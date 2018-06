Zeugen nach Oldtimer-Unfall gesucht

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der B14 bei Neuhaus sucht die Polizei nach Zeugen. Dort hatte sich am Freitag gegen kurz vor 17 Uhr zwischen Neuhaus und Neufra die Motorhaube eines Oldtimers aufgestellt. In der Folge lenkte der 73-Jährige Fahrer den alten Triumph nach links, stieß mit einem entgegenkommenden Renault Kleinbus zusammen und rutschte die Böschung hinunter. Der Oldtimerfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 38 000 Euro. (pz)

