Wuhrer: Nicht die volle Amtszeit versprechen

Bürgermeister Rudolf Wuhrer nimmt die Wahl vom Sonntag an und bedankt sich im Gemeindemitteilungsblatt bei seinen Wählern, seiner Familie und dem Rathausteam. Die Wähler hätten die Leistungen und den Arbeitseinsatz der vergangenen 32 Jahre gewürdigt und ihm „den klaren Auftrag erteilt, die begonnenen Projekte wie beispielsweise Gemeindeentwicklung, Nachhaltigkeitsregion oder 1200-Jahrfeier weiterzuführen. Diesem Auftrag komme ich nach und nehme die Wahl dankbar an. Was ich auch angesichts der Erfahrungen, insbesondere der vergangenen sechs Monate, nicht versprechen werde, ist, dass ich die volle Amtszeit von acht Jahren im Amt bleiben werde.“ Er biete als Bürgermeister der Gemeinde allen Einwohner der Gemeinde an, die Zukunft der Gemeinde zu gestalten. Dazu bitte er auch jene, die ihn nicht gewählt hätten, um Unterstützung.