„Wir möchten der Gemeinde etwas zurück zu geben“

An die 30 Kinder sind am Freitagnachmittag zum Ponyreiten der Narrenzunft Hans-Wuost in Aixheim gekommen. Am Ende wurden die besten Pferdegeschichten beim Lagerfeuer ausgetauscht.

Christina, die ansonsten voltigiert, freute sich über die Chance, reiten zu können. Auch Sina und Hanna, die Reitstunden bekommen, hatten sich ihre Reithelme geschnappt und waren erschienen. Kilian, der in der Nähe von Stuttgart lebt, war zu Besuch bei Opa und Oma in Aixheim. Gemeinsam mit seinem Freund Jannis freute er sich über den Spaß mit den Tieren.

Uwe Grimm, der gemeinsam mit seiner Familie den Nachmittag organisierte, richtete das Ferienprogramm zum achten Mal aus. Er kann sich alljährlich zwei Ponys eines Aldinger Bekannten und weitere zwei Tiere von einem Reiterhof aus Hausen ob Verena ausleihen. Katja und Jörn Grimm führten die Pferde und achteten darauf, dass die kleinen Reiter sicher saßen, Uwe Grimm kümmerte sich um die Verpflegung der Kinder und Ehefrau Arabella sorgte dafür, dass die Ponys zu einer wohlverdienten Pause kamen.

Nach einer weiteren Runde zu Pferde saßen die Teilnehmer am Lagerfeuer zusammen, machten Stockbrot und genossen Zuckerwatte. „Als Verein ist es uns wichtig, beim Kinderferienprogramm ein Angebot zu stellen. Wir möchten so der Gemeinde etwas zurück zu geben“, so Michael Bader, der Vorsitzende der Narrenzunft.