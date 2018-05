Volkshochschule bietet in Aldingen Verbrechensprävention, Tanz und Gelächter

Die Volkshochschule Aldingen bietet wieder neue Kurse an:

Die Tricks von Betrügern

Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, lässt sich durch gesunde Vorsicht und Sicherheitsbewusstsein minimieren. Einige der häufigsten Risiken an der Haustür, am Telefon und unterwegs stehen im Mittelpunkt dieses Vortrags. Die Teilnehmenden erhalten Informationen zu Trickdieben, zu Tätern, die sich am Telefon als hilfsbedürftige Verwandte ausgeben, „falschen“ Polizeibeamten, Gewinnversprechen und vielem mehr. Je besser jeder über die Vorgehensweise von Kriminellen Bescheid weiß, desto besser kann er reagieren.

(AL11600T; Dienstag, 20. Februar, 19 bis 21 Uhr; Bürgerhaus Aldingen, Aixheimer Str. 1; Leitung: Michael Göbel, Polizeikommissar. Ohne Gebühr, Anmeldung erforderlich.)

Lachyoga

Lachyoga ist ein einzigartiges Konzept, bei dem jeder ohne Grund zum Lachen kommen kann. Es ist eine Kombination aus Lach- und Atemübungen. Die Übungen erhöhen die Sauerstoffversorgung, dadurch bekommt man neuen Schwung und Energie. Lachyoga kann das Immunsystem stärken, Glückshormone freisetzen, Stresshormone abbauen und ist somit Wellness für Körper, Geist und Seele. Der Kurs ist für Erwachsene aller Altersstufen geeignet. Bitte etwas zum Trinken mitbringen.

(AL10725C; Montag, 26. Februar, 19 bis 20.30 Uhr; Bürgerhaus Aldingen, Aixheimer Str. 1; Leitung: Birgit Leibold, Lachyogatrainerin. Gebühr: zehn Euro, Anmeldung erforderlich.)

Orientalischer Tanz

Der Orientalische Tanz fördert eine gesunde und aufrechte Körperhaltung. Er wirkt Verspannungen entgegen und verbessert wie nebenbei den individuellen Ausdruck und stärkt das Selbstbewusstsein. In den fortgeschrittenen Kursen werden die Grundbewegungen im Bauchtanz aufgefrischt, vertieft und mit pfiffigen Schrittkombinationen variiert. Das Erlernen einer Choreografie ist ein wesentlicher Bestandteil. Gute Grundlagen im Orientalischen Tanz sind erforderlich. Getanzt wird in bequemer Kleidung, barfuss in Socken oder Turnschläppchen. Bitte ein großes Tuch für die Hüften mitbringen.

(AL20900: Mittelstufe, zwölf mal dienstags, ab Dienstag, 27. Februar, 18 bis 19.15 Uhr; Alte Schule Aldingen, Raum 2; Leitung: Sara Löhe, Bewegungstrainerin. Gebühr: 67 Euro, Mitglieder: 62 Euro. AL20901: Fortgeschrittene, zwölf mal, ab Dienstag, 27. Februar, 19.20 bis 20.35 Uhr; Alte Schule Aldingen, Raum 2; Leitung. Gebühr: 67 Euro, Mitglieder: 62 Euro.)

Anmeldungen unter www.vhs-tuttlingen.de oder

im Rathaus Aldingen, Marktplatz 2, bei Dietmar Burkert, Telefon 0 74 24/ 8 82 15, Fax 0 74 24/ 8 82 49. Anmeldezeiten: Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr; Mo., Di., Do. 14 - 16 Uhr; Mi. 14 - Uhr (pm)