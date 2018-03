VfL Mühlheim und SpVgg Trossingen müssen auswärts ran

Die Paarungen im Viertel- und Halbfinale des Bezirkspokals im Fußballbezirk Schwarzwald stehen fest. Der SC Lindenhof trifft dabei auf die SpVgg Trossingen. Der SV Winzeln erwartet den VfL Mühlheim. Das ergab die Auslosung in Aldingen.

In den Räumen des neuen Pokalsponsors, dem Möbelhaus Fetzer aus Aldingen, übernahm Heiko Fetzer die Aufgabe als „Glücksfee“. Und der Geschäftsführer des Möbelhauses hatte ein glückliches Händchen. Die vier verbliebenen A-Kreisligisten erhielten jeweils ein Heimspiel gegen einen Bezirksligisten. Der SV Irslingen hat den Pokalverteidiger SV Villingendorf zu Gast. Die FSV Schwenningen tritt gegen den FV 08 Rottweil an. Trossingen spielt beim SC Lindenhof und Mühlheim in Winzeln. Die Spiele sind für Donnerstag, 12. April, ab 18.30 Uhr terminiert.

Im Halbinale trifft der Sieger der Partie SV Winzeln/VfL Mühlheim auf den Sieger des Spiels SV Irslingen/SV Villingendorf. Der Sieger der Partie FSV Schwenningen/FV 08 Rottweil hat es im zweiten Semifinale mit dem Gewinner der Partie SC Lindenhof/SpVgg Trossingen zu tun. Die Halbfinalspiele werden entweder am Mittwoch, 9. Mai, (18.30 Uhr) oder am Donnerstag, 10. Mai, (Christi Himmelfahrt, 16 Uhr) ausgetragen. Das Endspiel ist dann für Donnerstag (Fronleichnam), 31. Mai (15.30 Uhr) terminiert.