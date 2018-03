VdK-Ortsgruppe Aldingen-Aixheim wächst

„Ich glaube wir haben einen Mitgliederschwund“, mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende Jürgen Walkenbach scherzhaft die wenigen Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Aldingen-Aixheim des Sozialverbandes VdK im katholischen Gemeindehaus in Aldingen gekommen waren. Doch das stimmt nicht, denn mit 170 Mitgliedern hat die Ortsgruppe Aldingen-Aixheim tatsächlich einen Mitglieder-Zulauf zu verzeichnen, teilte Walkenbach mit.

Doch er bedauerte auch eine, wie er es nennt, „Versicherungsmentalität“: „Viele Leute treten dem VdK bei, und wenn ihre Ziele erreicht sind, treten sie auch wieder aus.“ Das sei, so findet Walkenbach, zu kurz gedacht. Jeder könne jederzeit in die Situation kommen, in der die Dienste des Sozialverbandes vonnöten sind.

Wurde der VdK ursprünglich gegründet, um die Interessen der Kriegsbeschädigten zu vertreten, hat sich der Sozialverband längst zur Aufgaben gemacht, seine Mitglieder in allen sozialen Fragen zu beraten. Sei es beim Thema Pflege und Pflegeversicherung, sei es beim Thema Rente, sei es bei allen Fragen rund um einen Grad der Behinderung. „Solch eine Organisation gerät gerne in Vergessenheit, so lange es einem gut geht. Dennoch möchte ich sie ermuntern in ihrer Arbeit fortzufahren“, sagte Bürgermeister Ralf Fahrländer zu den Vorstandsmitgliedern. „Und außerdem gibt es bei euch immer solch leckeren Kuchen“, scherzte er weiter.

Er meinte damit, das Kuchenbuffet, zu dem die Mitglieder und Gäste eingeladen waren. Viele Bäckerinnen aus den Reihen der Mitglieder hatten eine reichhaltige Kuchenauswahl bereitgestellt. Die Kreisvorsitzende Elfriede Maurer bedankte sich für die Unterstützung durch die Ortsgruppe Aldingen-Aixheim. „Der Sozialverband zählt 220 000 Mitglieder in Baden-Württemberg. Im Kreis Tuttlingen gehören 1932 Personen dem VdK an“, sagte die Kreisvorsitzende. Der Kreisverband konnte bereits sein 70-jähriges Bestehen feiern. „In Aldingen wird es auch bald soweit sein“, sagte Maurer.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Ehrungen vorgenommen. Seit zehn Jahren gehören Roland Dillinger, Tobias Bettinger, Helmut Wartner und Ursula Buddatsch zum VdK Aldingen-Aixheim. Bei Ursula Buddatsch bedankte sich Jürgen Walkenbach zudem für ihre beinahe ebenso lange Tätigkeit als Schriftführerin.