Zu einem Verkehsunfall mit etwa 8000 Euro Sachschaden ist es am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Straße Zotterangen gekommen. Ein 37-jähriger Suzuki-Fahrer übersah beim Ausfahren aus dem E-Center Parkplatz in die Straße einen von links kommenden Renault. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall erheblich beschädigt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.