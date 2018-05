„Trari, Trara, der Kasperle ist da“

Alle Kinder vom Kindergarten Brühl, Kindergarten Hand in Hand, Kindergarten St. Marien und der Kindertagesstätte Arche in Aldingen haben am Verkehrskasperle teilgenommen. Wie immer durften die Kinder mit viel Humor erfahren, wie man richtig die Straße überquert.

Dabei gab es das Lernen ganz nebenbei zum Lachen dazu. Außerdem erlebten die Kinder laut Pressemitteilung, wie leicht man ausgetrickst werden kann, und wurden intensiv darin bestärkt, nie mit Fremden mitzugehen oder sich von diesen etwas schenken zu lassen.

Wer das Verkehrskasperle schon einmal erleben durfte, weiß, dass dahinter die Höchstleistungen eines versierten Teams stecken. So haben Rainer Großmann, Klaus Vogt und Raymond Jean ihre Aufführungen über die Jahre hin perfektioniert: von den selbstgebastelten Handpuppen über die selbst entworfene Bühne bis hin zu den selbst geschriebenen Stücken. „Und sie schaffen es ganz nebenbei, dass der Begriff der Polizei für unsere Kinder rundum positiv besetzt ist“, so die Pressemitteilung. (pm)