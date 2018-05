Tennisclub ist sportlich und wirtschaftlich erfolgreich

Zu ihrer Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder des Tennisclub Aldingen, kurz TCA, in ihrem Vereinsheim getroffen. Dabei zeigte sich, dass die Arbeit des TCA in gesicherten Bahnen verläuft. Bei den anstehenden Wahlen wurden alle Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt.

Somit ist Ralf Klingseisen weitere zwei Jahre der Vorsitzende des Tennisclubs. Peter Talanow bleibt Schriftführer und Silke Dörfling bleibt Sportwartin. Marlene Jehle und Horst Klingseisen prüfen auch in den nächsten beiden Jahren die Kasse. In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende Ralf Klingseisen an das erfolgreich verlaufene letzte Jahr. Die „Damen 30“ wurden Staffelsieger und wurden beim Ehrungsabend der Gemeinde ausgezeichnet. Die „Herren 50“ wurden Zweiter in der Staffelliga und die Herren belegten den dritten Tabellenrang. Auch in der Winterhallen-Runde wurden gute Plätze erzielt. Die Teilnahme von 19 Kindern am Kinderferienprogramm machte Hoffnung auf Nachwuchs.

Auch mit dem wirtschaftlichen Ergebnis können die Mitglieder des Tennisvereins zufrieden sein. Ralf Klingseisen lobte den Einsatz der Wirtinnen Cristina Dudu und Maria Zigaitis mit den Worten, „sie haben uns in den letzten drei Jahren hervorragend bewirtet und das Clubhaus in tadellosem Zustand gehalten. Es freut mich, dass sie uns dieses Jahr wieder zur Verfügung stehen“. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten für den Verein, ist das Vereinsheim des TCA an jedem zweiten Freitag im Monat geöffnet. Die Radler des Turnvereins nutzten diese Möglichkeit, um ihre Runden im Tennisheim ausklingen zu lassen.

„Ein riesiges Dankeschön gilt unserem Platzwart Ioan-Florin Dudu, der die gute Seele des Vereins darstellt“, lobte Ralf Klingseisen weiter. Der Vorsitzende bedankte sich weiterhin bei allen Helfern, die sich im Verlauf des Jahres um den Verein verdient gemacht haben. Zudem bat er Stefan Bacher, der als Vertreter der Gemeinde anwesend war, sich bei der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung, die der Tennisclub erhält, zu bedanken.