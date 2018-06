Schumacher und Prislinger gewinnen

In Schorndorf sind die Spiele der ersten baden-württembergischen Rangliste im Badminton ausgetragen worden. Mit ihren ersten Plätzen sicherten sich Jana Prislinger und Janina Schumacher vom TV Aldingen die bestmöglichste Ausgangsposition für die kommenden Turniere auf Landesebene. Auch Joshua Prislinger vom TVA schaffte in seinem ersten Jahr in der Altersklasse U19 mit Rang zwei eine gute Platzierung.

Mit drei Spielerinnen dominiert derzeit der TV Aldingen bei den Mädchen U15. Jana Prislinger und Melissa Schmidt starteten jeweils mit Gruppensiegen und erreichten die Spiele um die Plätze eins bis acht. Nach drei weiteren Erfolgen, darunter zwei harterkämpfte Drei-Satz-Siege im Halbfinale und Finale, stand Jana Prislinger auf dem Siegerpodest ganz oben und hatte damit für eine kleine Überraschung gesorgt.

Nicht ganz so optimal verliefen die weiteren Spiele für Melissa Schmidt, die aber mit Platz acht dennoch im ersten Drittel landete. Patricia Redl wurde zunächst Gruppenzweite. Eine Niederlage und zwei Siege brachten Rang 13 und damit verbunden die Qualifikation für die weiteren Turniere.

Eine starke Präsenz zeigte der TV Aldingen zum ersten Mal in der spielstärksten Altersklasse U19 sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen. Joshua Prislinger zeigte sich in Spiellaune und setzte sich in seiner Gruppe, im Viertel- und Halbfinale sicher durch. Erst im Finale musste er sich einem sehr unbequemen Gegner beugen und mit Rang zwei begnügen.

Nach längerer Turnierpause war man auch gespannt auf den ersten Auftritt von Janina Schumacher. Eine Überraschung blieb jedoch aus. Gewohnt konzentriert und kampfstark ließ sie ihren Gegnerinnen kaum eine Chance und bestätigte ihren Setzlistenplatz eins. Beim 21:8, 21:6-Sieg im Finale setzte sie einen beeindruckenden Schlusspunkt.