Schreiner-Innung sieht sich gut aufgestellt

In anderer Form als sonst wurde in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung der Schreiner-Innung Tuttlingen abgehalten. So trafen sich die Mitglieder im Innenhof des „Feuertempels“ in Aldingen, um nach der Jahreshauptversammlung bei Gwino Weinhandel eine Weinprobe im urigen Gewölbekeller durchzuführen.

Zuvor jedoch ging Obermeister Klemens Strohm, Möhringen, in seinem Jahresbericht auf die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres ein. Zahlreiche Veranstaltungen fachlicher und geselliger Art haben das Innungsleben im vergangenen Jahr beeinflusst. Unter anderem sei die Ausstellung der Gesellenstücke im Sparkassenforum in Tuttlingen ein Highlight, so Strohm. Hier werde deutlich, dass das Schreinerhandwerk traditionelle Handwerksarbeit mit modernster Technologie verbindet. Schreiner seien nicht nur Hersteller sondern auch Designer. Sie gestalteten ihre Produkte nach den Wünschen des Kunden und den Erfordernissen des Raums, so der Obermeister. Abschließend sprach er von einer guten konjunkturellen Entwicklung im Schreinerhandwerk.

Ebenso zufriedenstellend ist auch die finanzielle Entwicklung bei der Innung. So konnten Jahresrechnung und Haushaltsplan – vorgetragen durch Geschäftsführer Kurt Scherfer – jeweils einstimmig genehmigt, bzw. verabschiedet werden.

Mit einem Ausblick auf die aktuellen Innungsaktivitäten wie einem geplanten Begrüßungstag für die Lehrlinge im Schreinerhandwerk (einjährige Berufsfachschule) in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Konstanz sowie der Ferdinand-von-Steinbeis Schule in Tuttlingen schloss der Obermeister.