Schlägerei mitten in Aldingen

In der Nacht zum Freitag sind sich auf dem Marktplatz in Aldi9ngen zwei junge Männer in die Wolle geraten. Sie kämpften miteinander und fielen dabei zu Boden. Eine Streife der Polizei kam hinzu und beendete den Zwist – vorläufig. Denn nur wenig später setzten die Beiden ihren Händel außer Sichtweite der Polizei in der Hinteren Dorfstraße fort. Dabei schlug der 21-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mehrfach gegen Kopf und Körper, so die Polizeimeldung. Als sich eine Streife der Polizei näherte, ergriffen beide die Flucht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung sprachen Polizeikräfte in der Eugen-Bolz-Straße eine Personengruppe an. Zur Gruppe gehörte ein junger Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Darauf angesprochen, gab er Fersengeld. Er konnte der Polizei allerdings nicht entwischen. Als ihn die Beamten festhielten wurde er ausfällig und stieß wüste Beleidigungen aus.

Warum es zu den Streitereien kam und wer letztendlich daran beteiligt war, sind zwei der Fragen, die im Rahmen weiterer Ermittlungen zu klären sind.