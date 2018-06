Die Modernisierung der Seilzuganlage an den Schießständen im Schützenhaus sei für den Verein eine sehr wichtige und auch sehr große Aufgabe, betonte Oberschützenmeister Helmut Bosch bei der Generalversammlung des Schützenvereins Aixheim im Dobel. Die Anlage sei wohl die modernste im Schützenkreis Tuttlingen, so OSM Bosch, und ermögliche es dem Verein, auch im Jugendbereich die immer mehr werdenden Disziplinen durchzuführen. Durch die Lichtgewehre sei es nun auch möglich, Jugendliche unter zwölf Jahren dem Schießsport näher zu bringen.

Im letzten Winter ist die Heizung im Schützenheim eingefroren. Bernd Habel und einige Helfer bekamen den Schaden wieder in den Griff und gaben dem Heizungswasser ein Frostschutzmittel bei. In Zukunft wird im Bedarfsfall eine Fachfirma die Heizung warten und instand halten. Aus Sicherheitsgründen mussten im Bereich der Gebäude und Parkplätze sowie bei den Gewehrtständen einige Bäume entfernt werden. Neben weiteren Wartungs- und Reinigungsarbeiten war der Umzug eines schweren Safes vom Dobelstüble nach oben in die Luftdruckhalle eine gewichtige Aktion. OSM Bosch sprach auch die „vorbildliche Leistung“ von Bernd Plaumann und seinem Team an, das die Aixheimer Schützenjugend im Kreis Tuttlingen auf die vordersten Plätze gebracht hat.

Angeschafft wurden 2017 eine elektronische Anlage Meyton, eine Schützenkette für die Jugend, Schießkleidung für die Jugend, diverse Werkzeuge sowie Pokale und Preise für Preisschießen.

Auch im Jahr 2018 sollen Waldfest und Schlachtfest beibehalten werden. Durch die Lichttechnik der neuen Anlage soll verstärkt Werbung in der Gemeinde gemacht werden Außerdem steht die Renovierung des Kleinkaliber- und Großkaliberstands an. Es wurde bereits ein Projektteam gebildet. Es gibt dieses Jahr wieder einen Ausflug. Zudem sollen Sweatshirts angeboten werden.

Schriftführer Karl Stier trug in gewohnt lockerer Weise einen Überblick der Vereinsaktivitäten sowie des Schützenrates für das Jahr 2017 vor und sprach auch den Verein als Teil der Dorfgemeinschaft an. Kassierer Dirk Steger stellte ausführlichen den Stand der Ein- und Ausgaben des Vereins sowie die aktuellen Kassenstände vor, zu denen auch wieder einige Spender beigetragen haben.

Sportleiter Klaus Häsler rief die Schießleistungen des Vereins bei allen Wettbewerben in Erinnerung und hob die herausragenden Schützen hervor.

Luftdruckanlage ist gut für die Jugendarbeit

Jugendleiter Bernd Plaumann sprach über die guten Leistungen der Jungschützen und die Möglichkeiten, die die neue Luftdruckanlage bietet. Zu seiner Tätigkeit im Verein hat er zusammen mit Thomas Sauter aus Böttingen auch das Amt des Kreisjugendleiters übernommen.

Ortsvorsteher Albert Gruler, der die Entlastungen erbat, lobte die handwerklichen Leistungen innerhalb des Vereins sowie die Unterstützung der Gemeinde bei öffentlichen Veranstaltungen sowie die weit über die Gemeindegrenzen bekannt gute Jugendarbeit.

Für die Wahl für den Ersten Vorstand gab es keine weiteren Bewerber, so dass OSM Helmut Bosch per Akklamation einstimmig gewählt werden konnte. Dirk Steger, Bernd Plaumann, Ricarda Groh, Karl Stier (ein Jahr), Rudi Heinsch (ein Jahr), Edwin Zimmerer, Albert Gruler, Tobias Dreher, Patrik Hugger, Tobias Zigaitis wruden ebenfalls per Aklamation einstimmig gewählt. Die beiden Kassenprüfer Josef Sommer (Seppi) und Karl Heinrich Engler (Charly) wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Karl-Hans Efinger geehrt; für 25 Jahre Dorit Häsler und Dirk Steger; für 20 Jahre Jörg Ulrich, Kuno Staiger, Edwin Pfundstein und Siegfried Müller sowie für 15 Jahre Frank Proppe, Ralph Moser, Susanne Habel, Manfred Alfons Flaig, Karl Efinger und Bernd Efinger; und für zehn Jahre Uwe Schwaibold und Martin Stiller.

Eine besondere Ehrung wurde Karl Stier zuteil, der im vergangenen Jahr auf 60 Jahre Funktionstätigkeit im Verein zurückblicken konnte. E r hatte vom Ersten Vorstand, Zweiten Vorstand, Beisitzer und momentan Schriftführer alle Ämter inne und ist wegen seiner großen Erfahrung bis heute ein sehr wichtiges Mitglied des Vereins und der Vorstandschaft. Er wurde mit einem Gutschein und einem Vesperkorb geehrt.

Nach längeren Diskusionen im Schützenrat gibt es momentan keine Mitgliedschaft des Vereins im Bund Deutscher Schützen, wobei natürlich jedes Mitglied selbst diesem Verband beitreten kann.