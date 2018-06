Schüler entdecken Leben in der Prim

Auf Tuchfühlung mit der Natur sind in den vergangenen Tagen Dritt- und Sechstklässler des Schulzentrums Aldingen gegangen: Das Ökomobil des Regierungspräsidiums stand an der Prim und gab den Schülern aufregende Einblicke in ein lebendiges Gewässersystem.

„Ich habe gedacht, das wird voll eklig“, gab eine Schülerin zu, aber am Ende stellte es sich heraus, dass es voll faszinierend war. Obwohl, oder gerade weil die Kinder Egel, Fluss-Napfschnecken und Eintagsfliegen-Larven unter die Lupe nehmen und ihnen direkt „in die Augen sehen“ konnten. Beim Ökomobil geht es vor allem um Naturschutz-Bildung: Nur was man kennt und schätzt, kann man auch schützen.

Das Ökomobil ist ein rollendes Naturschutzlabor, das unter dem Motto „Natur erleben, kennen lernen, schützen“ seit 1987 in Baden-Württemberg unterwegs ist. Es ist eine Einrichtung der Staatlichen Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg. In jedem der vier Regierungsbezirke gibt es je ein Ökomobil.

Der Einsatz an der Prim in Aldingen war für das Ökomobil-Team, Angelika Schwarz-Marstaller und Philipp Löffler, der bei der Naturschutzverwaltung seinen Bundesfreiwilligen-Dienst absolviert, nicht gerade einfach: schlechtes Wetter, Hochwasser, Schlamm, kaum Sonne. Dennoch reichte die Sonneneinstrahlung gerade aus, dass die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Mobils genug Strom für Beamer und Bildschirme produzierte.

Die Schüler untersuchten die Wasserqualität der Prim anhand der kleinen Tiere, die sie dort mit Sieben und Keschern fangen konnten und dann im Labor im Ökomobil untersucht haben. Die jeweilige Zusammensetzung der Tierwelt ist nämlich ein gutes Zeichen dafür, wie die Wasserqualität an einer bestimmten Stelle ist.

Die Sechstklässler gaben der Prim auf Höhe des Sportgeländes an der B 14 die Note „zwei bis drei“. „Die meisten anderen Gewässer im Regierungspräsidium sind besser, muss man leider sagen“, stellt Angelika Schwarz-Marstaller fest. Aber insgesamt hat sich die Gewässerqualität seit 1974, als weite Teile des Neckars und vieler anderer Flüsse und Bäche im Land buchstäblich „tot“ waren, erheblich gebessert.

Am Ende wurden all die kleinen Tiere, die man eingefangen hatte, um sie unter die Lupe zu nehmen, wieder in die Freiheit entlassen und in die Prim zurück geschickt.

