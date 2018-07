Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Baarstraße in die Oberdorfstraße in Aldingen sind am Freitagabend ein Motorroller und ein Auto zuasammengestoßen. Die Rollerfahrerin wurde dabei schwer, ihre Mitfahrerin leicht verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Tuttlingen mitteilt, geschah der Unfall gegen 19.40 Uhr. Die 16-jährige Rollerfahrerin fuhr auf der Baarstraße in Richtung der Kreuzung. Als sie die Oberdorfstraße in Richtung Schillerstraße überquerte, übersah sie einen von links kommenden, ortsauswärts fahrenden Fiat und stieß mit ihm zusammen. Sie und ihre 20-jährige Mitfahrerin stürzten. Dabei verletzte sich die Rollerfahrerin so schwer, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ihre Sozia verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte auch sie in eine nahe gelegene Klinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4500 Euro, so der Bericht der Polizei weiter.